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У «жовтій» зоні карантину залишилися лише дві області

У «жовтій» зоні карантину залишилися лише дві області
В Україні станом на 2 лютого через погіршення ситуації з COVID-19 вже 20 областей та Київ перебувають у "помаранчевій" зоні. Кількість "жовтих" регіонів удвічі зменшилася від учора, а "червоними" незмінно залишаються - дві області.

Про це пише ТСН.

"Помаранчевими" нині є місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона. Кіровоградська та Полтавська області перебувають у "жовтій" зоні.

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Теги: Україна, карантинні зони
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