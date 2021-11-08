У «жовтій» зоні карантину залишилися лише дві області





Про це пише



"Помаранчевими" нині є місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.



В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона. Кіровоградська та Полтавська області перебувають у "жовтій" зоні.

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