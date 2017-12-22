Хвиля псевдомінувань: як вона торкнулася Волині і що про це треба знати кожному
Сьогодні, 11:52
У значній кількості українських регіонів початок 2022 року ознаменувався хвилею повідомлень про нібито замінування шкіл та інших об’єктів. На щастя, жодне з них не підтвердилося, але це додало неабияких клопотів вибухотехнікам та іншим службам, а також і вчителям та учням.
Про те, як псевдомінування торкнулися Волині чи досі це триває, звідки надходять повідомлення і як діяти у таких випадках населенню, Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
За інформацією джерел видання, вже і сьогодні, 2 лютого, надходили анонімні повідомлення про нібито наявність вибухонебезпечних предметів у декількох школах Луцька. Це у поліції також підтвердили.
Розповіли також, що 13 січня повідомили про «замінування» 14 ТРЦ на Волині, 25 січня – 15 ТРЦ та 33 навчальних закладів.
Незважаючи на те, що повідомлення фейкові, усі ці факти перевіряють наряди поліції та вибухотехніки, існує розроблений алгоритм реагування на такі виклики.
Додають також, що повідомлення надходять з невідомих електронних скриньок, це перевіряє кіберполіція.
У поліції закликають людей не панікувати та допомагати правоохоронцям.
Окрім того, розробили і алгоритм дій громадян при виявленні вибухонебезпечного або підозрілого предмета. Зокрема, поліцейські просять:
- Негайно припинити будь-які зайві дії поруч з виявленим предметом, зупинити всі роботи, вимкнути обладнання та техніку.
- Звернути увагу інших людей на небезпеку та ініціювати їх відведення на максимально безпечну відстань, але не менше, ніж 100 метрів.
- При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, намагатися не провокувати паніку.
- У разі необхідності надати допомогу у залишенні небезпечної зони літнім людям, дітям та особам з інвалідністю.
- Терміново повідомити про знахідку представників правоохоронних органів та аварійні служби за телефонами 101, 102 та дати максимально детальний опис виявленого предмету і ситуації, що склалася.
- За можливості варто позначити місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів.
- Запам'ятати та за можливості зафіксувати обставини виявлення предмета, час виявлення, місце розташування, його зовнішній вигляд, характерні ознаки.
- Звернути увагу на осіб, які можуть бути причетні до залишення виявленого предмету, запам'ятати їхні прикмети.
- Для надійної фіксації важливої інформації доцільно застосовувати засоби фотографування за наявності.
- Обов'язково дочекатися в безпечному місці прибуття представників спеціальних вибухотехнічних або піротехнічних служб та особисто передати фахівцям наявну інформацію стосовно предмету.
Що категорично не можна робити в таких випадках?
- Не можна торкатися вибухонебезпечного або підозрілого предмета, зрушувати його з місця, проводити будь-які маніпуляції з ним.
- Заборонено самостійно відкривати та перевіряти підозрілі сумки, коробки, валізи.
- Не можна намагатись самостійно знешкоджувати вибухонебезпечний предмет, використовувати поруч з предметом відкритий вогонь, електронагрівальні прилади, палити.
- Не можна користуватися поруч з предметом засобами радіозв'язку, мобільними телефонами та іншими приладами, що передають радіосигнали.
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Про те, як псевдомінування торкнулися Волині чи досі це триває, звідки надходять повідомлення і як діяти у таких випадках населенню, Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
За інформацією джерел видання, вже і сьогодні, 2 лютого, надходили анонімні повідомлення про нібито наявність вибухонебезпечних предметів у декількох школах Луцька. Це у поліції також підтвердили.
Розповіли також, що 13 січня повідомили про «замінування» 14 ТРЦ на Волині, 25 січня – 15 ТРЦ та 33 навчальних закладів.
Незважаючи на те, що повідомлення фейкові, усі ці факти перевіряють наряди поліції та вибухотехніки, існує розроблений алгоритм реагування на такі виклики.
Додають також, що повідомлення надходять з невідомих електронних скриньок, це перевіряє кіберполіція.
У поліції закликають людей не панікувати та допомагати правоохоронцям.
Окрім того, розробили і алгоритм дій громадян при виявленні вибухонебезпечного або підозрілого предмета. Зокрема, поліцейські просять:
- Негайно припинити будь-які зайві дії поруч з виявленим предметом, зупинити всі роботи, вимкнути обладнання та техніку.
- Звернути увагу інших людей на небезпеку та ініціювати їх відведення на максимально безпечну відстань, але не менше, ніж 100 метрів.
- При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, намагатися не провокувати паніку.
- У разі необхідності надати допомогу у залишенні небезпечної зони літнім людям, дітям та особам з інвалідністю.
- Терміново повідомити про знахідку представників правоохоронних органів та аварійні служби за телефонами 101, 102 та дати максимально детальний опис виявленого предмету і ситуації, що склалася.
- За можливості варто позначити місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів.
- Запам'ятати та за можливості зафіксувати обставини виявлення предмета, час виявлення, місце розташування, його зовнішній вигляд, характерні ознаки.
- Звернути увагу на осіб, які можуть бути причетні до залишення виявленого предмету, запам'ятати їхні прикмети.
- Для надійної фіксації важливої інформації доцільно застосовувати засоби фотографування за наявності.
- Обов'язково дочекатися в безпечному місці прибуття представників спеціальних вибухотехнічних або піротехнічних служб та особисто передати фахівцям наявну інформацію стосовно предмету.
Що категорично не можна робити в таких випадках?
- Не можна торкатися вибухонебезпечного або підозрілого предмета, зрушувати його з місця, проводити будь-які маніпуляції з ним.
- Заборонено самостійно відкривати та перевіряти підозрілі сумки, коробки, валізи.
- Не можна намагатись самостійно знешкоджувати вибухонебезпечний предмет, використовувати поруч з предметом відкритий вогонь, електронагрівальні прилади, палити.
- Не можна користуватися поруч з предметом засобами радіозв'язку, мобільними телефонами та іншими приладами, що передають радіосигнали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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