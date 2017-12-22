Хвиля псевдомінувань: як вона торкнулася Волині і що про це треба знати кожному

У значній кількості українських регіонів початок 2022 року ознаменувався хвилею повідомлень про нібито замінування шкіл та інших об’єктів. На щастя, жодне з них не підтвердилося, але це додало неабияких клопотів вибухотехнікам та іншим службам, а також і вчителям та учням.Про те, як псевдомінування торкнулися Волині чи досі це триває, звідки надходять повідомлення і як діяти у таких випадках населенню,розповіли у секторі комунікації поліції Волині.За інформацією джерел видання, вже і сьогодні, 2 лютого, надходили анонімні повідомлення про нібито наявність вибухонебезпечних предметів у декількох школах Луцька. Це у поліції також підтвердили.Розповіли також, що 13 січня повідомили про «замінування» 14 ТРЦ на Волині, 25 січня – 15 ТРЦ та 33 навчальних закладів.Незважаючи на те, що повідомлення фейкові, усі ці факти перевіряють наряди поліції та вибухотехніки, існує розроблений алгоритм реагування на такі виклики.Додають також, що повідомлення надходять з невідомих електронних скриньок, це перевіряє кіберполіція.У поліції закликають людей не панікувати та допомагати правоохоронцям.Окрім того, розробили і. Зокрема, поліцейські просять:- Негайно припинити будь-які зайві дії поруч з виявленим предметом, зупинити всі роботи, вимкнути обладнання та техніку.- Звернути увагу інших людей на небезпеку та ініціювати їх відведення на максимально безпечну відстань, але не менше, ніж 100 метрів.- При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, намагатися не провокувати паніку.- У разі необхідності надати допомогу у залишенні небезпечної зони літнім людям, дітям та особам з інвалідністю.- Терміново повідомити про знахідку представників правоохоронних органів та аварійні служби за телефонами 101, 102 та дати максимально детальний опис виявленого предмету і ситуації, що склалася.- За можливості варто позначити місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів.- Запам'ятати та за можливості зафіксувати обставини виявлення предмета, час виявлення, місце розташування, його зовнішній вигляд, характерні ознаки.- Звернути увагу на осіб, які можуть бути причетні до залишення виявленого предмету, запам'ятати їхні прикмети.- Для надійної фіксації важливої інформації доцільно застосовувати засоби фотографування за наявності.- Обов'язково дочекатися в безпечному місці прибуття представників спеціальних вибухотехнічних або піротехнічних служб та особисто передати фахівцям наявну інформацію стосовно предмету.- Не можна торкатися вибухонебезпечного або підозрілого предмета, зрушувати його з місця, проводити будь-які маніпуляції з ним.- Заборонено самостійно відкривати та перевіряти підозрілі сумки, коробки, валізи.- Не можна намагатись самостійно знешкоджувати вибухонебезпечний предмет, використовувати поруч з предметом відкритий вогонь, електронагрівальні прилади, палити.- Не можна користуватися поруч з предметом засобами радіозв'язку, мобільними телефонами та іншими приладами, що передають радіосигнали.