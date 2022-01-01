У Луцьку на Волі Opel збив пенсіонера: чоловік – в реанімації
Сьогодні, 11:49
Учора ввечері, 1 лютого, на проспекті Волі у Луцьку водій Opel допустив наїзд на чоловіка літнього віку, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Потерпілий отримав травми та переломи і був доставлений в реанімацію. Водій, попередньо, тверезий. За цим фактом поліція зареєструвала відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального Кодексу України.
Поліція закликає водіїв бути обачними та дотримуватись ПДР, враховувати дорожні умови та пригальмовувати перед пішохідними переходами. Через безвідповідальність окремих водіїв на дорогах області гинуть і травмуються пішоходи.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Потерпілий отримав травми та переломи і був доставлений в реанімацію. Водій, попередньо, тверезий. За цим фактом поліція зареєструвала відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального Кодексу України.
Поліція закликає водіїв бути обачними та дотримуватись ПДР, враховувати дорожні умови та пригальмовувати перед пішохідними переходами. Через безвідповідальність окремих водіїв на дорогах області гинуть і травмуються пішоходи.
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