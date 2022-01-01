вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Волі Opel збив пенсіонера: чоловік – в реанімації

У Луцьку на Волі Opel збив пенсіонера: чоловік – в реанімації
Учора ввечері, 1 лютого, на проспекті Волі у Луцьку водій Opel допустив наїзд на чоловіка літнього віку, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Потерпілий отримав травми та переломи і був доставлений в реанімацію. Водій, попередньо, тверезий. За цим фактом поліція зареєструвала відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Поліція закликає водіїв бути обачними та дотримуватись ПДР, враховувати дорожні умови та пригальмовувати перед пішохідними переходами. Через безвідповідальність окремих водіїв на дорогах області гинуть і травмуються пішоходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ДТП, пенсіонер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер у лікарні волинянин, який постраждав у ДТП на Дубнівській у Луцьку
Сьогодні, 12:02
Хвиля псевдомінувань: як вона торкнулася Волині і що про це треба знати кожному
Сьогодні, 11:52
У Луцьку на Волі Opel збив пенсіонера: чоловік – в реанімації
Сьогодні, 11:49
У «жовтій» зоні карантину залишилися лише дві області
Сьогодні, 11:35
Паб «Лучеськ» порушував режим роботи: заклад таки не «гудітиме» до ранку
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
Помер у лікарні волинянин, який постраждав у ДТП на Дубнівській у Луцьку Помер у лікарні волинянин, який постраждав у ДТП на Дубнівській у Луцьку
Сьогодні, 12:02
У Луцьку на пішохідному переході збили чоловіка, постраждалого госпіталізували. ВІДЕО У Луцьку на пішохідному переході збили чоловіка, постраждалого госпіталізували. ВІДЕО
01 лютий, 20:34
У центрі Луцька збили людину. ВІДЕО У центрі Луцька збили людину. ВІДЕО
01 лютий, 20:04
У Луцьку на Набережній зіткнулися автівка поліції та «Опель». ФОТО У Луцьку на Набережній зіткнулися автівка поліції та «Опель». ФОТО
01 лютий, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку повісилася жінка
Сьогодні, 12:13
 0
Помер у лікарні волинянин, який постраждав у ДТП на Дубнівській у Луцьку
Сьогодні, 12:02
 0
Хвиля псевдомінувань: як вона торкнулася Волині і що про це треба знати кожному
Сьогодні, 11:52
 0
У Луцьку на Волі Opel збив пенсіонера: чоловік – в реанімації
Сьогодні, 11:49
 0
У «жовтій» зоні карантину залишилися лише дві області
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8