У Луцьку на Волі Opel збив пенсіонера: чоловік – в реанімації

Учора ввечері, 1 лютого, на проспекті Волі у Луцьку водій Opel допустив наїзд на чоловіка літнього віку, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Потерпілий отримав травми та переломи і був доставлений в реанімацію. Водій, попередньо, тверезий. За цим фактом поліція зареєструвала відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального Кодексу України.Поліція закликає водіїв бути обачними та дотримуватись ПДР, враховувати дорожні умови та пригальмовувати перед пішохідними переходами. Через безвідповідальність окремих водіїв на дорогах області гинуть і травмуються пішоходи.