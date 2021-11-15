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Помер у лікарні волинянин, який постраждав у ДТП на Дубнівській у Луцьку

Помер у лікарні волинянин, який постраждав у ДТП на Дубнівській у Луцьку
У Луцьку помер у лікарні чоловік, якого 27 січня на пішохідному переході на вулиці Дубнівській збив водій Ford.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Слідчі Луцького РУП продовжують досудове розслідування за цим фактом, нині призначені та проводяться необхідні інженерно-транспортні та судово-медичні експертизи. Кримінальне провадження кваліфіковане за ч. 2 ст. 286 КК України: водієві, який на момент вчинення аварії був тверезим, загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Водії мають пам’ятати, що, сідаючи за кермо, вони повинні вміти гальмувати та обирати безпечні швидкість і дистанцію.


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Теги: Луцьк, ДТП, Дубнівська
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