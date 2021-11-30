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Депутат Луцькради запропонував підтримати батальйон тероборони фінансово. ВІДЕО

Депутат Луцькради запропонував підтримати батальйон тероборони фінансово. ВІДЕО
Депутат Луцької міської ради від «Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер запропонував розробити міську програму фінансової підтримки для батальйону територіальної оборони Луцької громади.

Про це він говорив в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», пише Конкурент.

Зі слів Тараса Шкітера, приміщення, в якому знаходиться батальйон територіальної оборони, не знаходиться на балансі Збройних сил України, тому з державного бюджету ремонтні роботи фінансувати не можна.

«Ми розуміємо, що Луцькрада не зобов’язана фінансувати батальйон, але потрібно дивитись в майбутнє. Ми розглядаємо зараз варіант розроблення програми підтримки територіальної оборони, щоб міська рада змогла на постійній основі фінансувати цей напрямок», – зазначив Тарас Шкітер.

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Теги: Луцьк, депутат, Шкітер, батальйон територіальної оборони
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Коментарі 1
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