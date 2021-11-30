Депутат Луцькради запропонував підтримати батальйон тероборони фінансово. ВІДЕО
Сьогодні, 12:28
Депутат Луцької міської ради від «Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер запропонував розробити міську програму фінансової підтримки для батальйону територіальної оборони Луцької громади.
Про це він говорив в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», пише Конкурент.
Зі слів Тараса Шкітера, приміщення, в якому знаходиться батальйон територіальної оборони, не знаходиться на балансі Збройних сил України, тому з державного бюджету ремонтні роботи фінансувати не можна.
«Ми розуміємо, що Луцькрада не зобов’язана фінансувати батальйон, але потрібно дивитись в майбутнє. Ми розглядаємо зараз варіант розроблення програми підтримки територіальної оборони, щоб міська рада змогла на постійній основі фінансувати цей напрямок», – зазначив Тарас Шкітер.
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Про це він говорив в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», пише Конкурент.
Зі слів Тараса Шкітера, приміщення, в якому знаходиться батальйон територіальної оборони, не знаходиться на балансі Збройних сил України, тому з державного бюджету ремонтні роботи фінансувати не можна.
«Ми розуміємо, що Луцькрада не зобов’язана фінансувати батальйон, але потрібно дивитись в майбутнє. Ми розглядаємо зараз варіант розроблення програми підтримки територіальної оборони, щоб міська рада змогла на постійній основі фінансувати цей напрямок», – зазначив Тарас Шкітер.
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Коментарі 1
Скільки прокормиш, стільки ж і твої захистники. Не зміг - або сусід перекупить або самі заберуть. У тебе ж.
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