Депутат Луцькради запропонував підтримати батальйон тероборони фінансово. ВІДЕО

Тарас Шкітер запропонував розробити міську програму фінансової підтримки для батальйону територіальної оборони Луцької громади.



Про це він говорив в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», пише



Зі слів Тараса Шкітера, приміщення, в якому знаходиться батальйон територіальної оборони, не знаходиться на балансі Збройних сил України, тому з державного бюджету ремонтні роботи фінансувати не можна.



«Ми розуміємо, що Луцькрада не зобов’язана фінансувати батальйон, але потрібно дивитись в майбутнє. Ми розглядаємо зараз варіант розроблення програми підтримки територіальної оборони, щоб міська рада змогла на постійній основі фінансувати цей напрямок», – зазначив Тарас Шкітер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради від «Громадянського Руху «СВІДОМІ»запропонував розробити міську програму фінансової підтримки для батальйону територіальної оборони Луцької громади.Про це він говорив в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», пише Конкурент Зі слів Тараса Шкітера, приміщення, в якому знаходиться батальйон територіальної оборони, не знаходиться на балансі Збройних сил України, тому з державного бюджету ремонтні роботи фінансувати не можна.«Ми розуміємо, що Луцькрада не зобов’язана фінансувати батальйон, але потрібно дивитись в майбутнє. Ми розглядаємо зараз варіант розроблення програми підтримки територіальної оборони, щоб міська рада змогла на постійній основі фінансувати цей напрямок», – зазначив Тарас Шкітер.

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