У Луцьку повісилася жінка





Трагедія сталася 1 лютого, пише



Відомо, що жінка 1991 року народження повісилась. Її тіло знайшов чоловік.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою самогубство. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.



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