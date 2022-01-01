У Луцьку повісилася жінка
Сьогодні, 12:13
У Луцьку вчинила самогубство молода жінка.
Трагедія сталася 1 лютого, пише Район.Луцьк.
Відомо, що жінка 1991 року народження повісилась. Її тіло знайшов чоловік.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою самогубство. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
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Трагедія сталася 1 лютого, пише Район.Луцьк.
Відомо, що жінка 1991 року народження повісилась. Її тіло знайшов чоловік.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою самогубство. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
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