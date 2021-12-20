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Помер колишній перший заступник мера Ковеля

Помер колишній перший заступник мера Ковеля
Перестало битися серце колишнього першого заступника Ковельського міського голови, депутата міської ради двох скликань Михайла Гетьмана.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила депутатка Ковельської міської ради Віра Федосюк.

«У нашій пам’яті Михайло Олександрович назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи.

Глибоко сумую з приводу цієї непоправної втрати та висловлюю щирі співчуття родині померлого. Вірю, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне», – написала Віра Федосюк.

Михайло Гетьман народився 8 квiтня 1960 року в селі Рокитниця Ковельського району Волинської області, був секретарем Ковельської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", протягом 5 років був першим заступником тогочасного міського голови Олега Кіндера. Був активним учасником Революції Гідності.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.

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Теги: Михайло Гетьман, Ковель, смерть
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