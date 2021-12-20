Помер колишній перший заступник мера Ковеля

Перестало битися серце колишнього першого заступника Ковельського міського голови, депутата міської ради двох скликаньПро це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила депутатка Ковельської міської ради«У нашій пам’яті Михайло Олександрович назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи.Глибоко сумую з приводу цієї непоправної втрати та висловлюю щирі співчуття родині померлого. Вірю, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне», – написала Віра Федосюк.Михайло Гетьман народився 8 квiтня 1960 року в селі Рокитниця Ковельського району Волинської області, був секретарем Ковельської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", протягом 5 років був першим заступником тогочасного міського голови. Був активним учасником Революції Гідності.