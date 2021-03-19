Які спеціальності відкриє Лесин виш у 2022 році
Сьогодні, 12:50
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки з нового навчального року започатковують спеціальності «правоохоронна діяльність» та «національна безпека».
Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 1 лютого розповів ректор Анатолій Цьось.
Так спеціальність «правоохоронна діяльність» відкривають на юридичному факультеті.
«Я дуже надіюся, шо це буде хороша спеціальність, тим більше, що є всі необхідні кадри, є хороший досвід підготовки фахівців юридичних спеціальностей», – зазначив очільник вишу.
На факультеті історії, політології і національної безпеки з нового навчального року започатковують спеціальність «національна безпека».
«Зараз ми маємо спеціальність «державна безпека» і плануємо її трошки трансформувати в напрямок національної безпеки. Вона ширша і передбачає підготовку фахівців для громад, установ управління», – пояснив очільник вишу.
«На факультеті вже створена відповідна кафедра, там вже є фахівці, які мають досвід підготовки. Завідувач кафедри – кандидат військових наук, який має як досвід бойової підготовки, так і викладацький досвід. Я думаю, що там створені всі хороші передумови, щоб ца спеціальність там розвивалася, пройшла акредитацію, і ми готували хороших фахівців. Тим більше є підписана угода із військкоматом про територіальну оборону, є хороші плани про участь студентів у територіальній обороні. Я думаю, це буде хороша комплексна спеціальність», – наголосив Анатолій Цьось.
За його словами, відкривають і дві освітні програми.
«У нас є факультет міжнародних відносин, і в його межах буде оголошений набір на освітню програму «регіональна безпека». Це теж цікавий напрямок підготовки. У нас є певна співпраця з польськими університетами», – сказав ректор.
Цьогоріч з’явиться і магістерська освітня програма – «інклюзивна освіта».
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Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 1 лютого розповів ректор Анатолій Цьось.
Так спеціальність «правоохоронна діяльність» відкривають на юридичному факультеті.
«Я дуже надіюся, шо це буде хороша спеціальність, тим більше, що є всі необхідні кадри, є хороший досвід підготовки фахівців юридичних спеціальностей», – зазначив очільник вишу.
На факультеті історії, політології і національної безпеки з нового навчального року започатковують спеціальність «національна безпека».
«Зараз ми маємо спеціальність «державна безпека» і плануємо її трошки трансформувати в напрямок національної безпеки. Вона ширша і передбачає підготовку фахівців для громад, установ управління», – пояснив очільник вишу.
«На факультеті вже створена відповідна кафедра, там вже є фахівці, які мають досвід підготовки. Завідувач кафедри – кандидат військових наук, який має як досвід бойової підготовки, так і викладацький досвід. Я думаю, що там створені всі хороші передумови, щоб ца спеціальність там розвивалася, пройшла акредитацію, і ми готували хороших фахівців. Тим більше є підписана угода із військкоматом про територіальну оборону, є хороші плани про участь студентів у територіальній обороні. Я думаю, це буде хороша комплексна спеціальність», – наголосив Анатолій Цьось.
За його словами, відкривають і дві освітні програми.
«У нас є факультет міжнародних відносин, і в його межах буде оголошений набір на освітню програму «регіональна безпека». Це теж цікавий напрямок підготовки. У нас є певна співпраця з польськими університетами», – сказав ректор.
Цьогоріч з’явиться і магістерська освітня програма – «інклюзивна освіта».
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