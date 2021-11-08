У МОЗ назвали 6 областей, які найближчим часом можуть «почервоніти»





Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише



Кузін каже, що "червону" зону найближчим часом можуть запровадити у таких областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській. Водночас у МОЗ очікують, що пікові показники захворюваності на COVID-19 припадуть на середину лютого.



"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - сказав Ігор Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров'я назвали області, які наступними можуть опинитися в "червоній" зоні. Йдеться про регіони, де фіксують загрозливу епідемічну ситуацію з COVID-19.Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар, пише ТСН Кузін каже, що "червону" зону найближчим часом можуть запровадити у таких областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській. Водночас у МОЗ очікують, що пікові показники захворюваності на COVID-19 припадуть на середину лютого."Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - сказав Ігор Кузін.

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