У МОЗ назвали 6 областей, які найближчим часом можуть «почервоніти»
Сьогодні, 13:40
У Міністерстві охорони здоров'я назвали області, які наступними можуть опинитися в "червоній" зоні. Йдеться про регіони, де фіксують загрозливу епідемічну ситуацію з COVID-19.
Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише ТСН.
Кузін каже, що "червону" зону найближчим часом можуть запровадити у таких областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській. Водночас у МОЗ очікують, що пікові показники захворюваності на COVID-19 припадуть на середину лютого.
"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - сказав Ігор Кузін.
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Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише ТСН.
Кузін каже, що "червону" зону найближчим часом можуть запровадити у таких областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській. Водночас у МОЗ очікують, що пікові показники захворюваності на COVID-19 припадуть на середину лютого.
"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - сказав Ігор Кузін.
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