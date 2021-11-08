вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У МОЗ назвали 6 областей, які найближчим часом можуть «почервоніти»

У МОЗ назвали 6 областей, які найближчим часом можуть «почервоніти»
У Міністерстві охорони здоров'я назвали області, які наступними можуть опинитися в "червоній" зоні. Йдеться про регіони, де фіксують загрозливу епідемічну ситуацію з COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише ТСН.

Кузін каже, що "червону" зону найближчим часом можуть запровадити у таких областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській. Водночас у МОЗ очікують, що пікові показники захворюваності на COVID-19 припадуть на середину лютого.

"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - сказав Ігор Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, карантинні зони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У МОЗ назвали 6 областей, які найближчим часом можуть «почервоніти»
Сьогодні, 13:40
У волинянина вилучили незареєстровану мисливську рушницю
Сьогодні, 13:28
У Луцьку приміським автобусам заборонять відстій біля залізничного вокзалу
Сьогодні, 13:17
У центрі Луцька зіткнулися маршрутки. ФОТО
Сьогодні, 13:12
У Луцьку через слизькі тротуари побільшало травмованих
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У «жовтій» зоні карантину залишилися лише дві області У «жовтій» зоні карантину залишилися лише дві області
Сьогодні, 11:35
МОЗ оновило карантинні зони: «жовті» лише три області, «червоні» - 17 регіонів МОЗ оновило карантинні зони: «жовті» лише три області, «червоні» - 17 регіонів
08 листопад, 2021, 13:52
МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «червоних» регіонів збільшилася до 13 МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «червоних» регіонів збільшилася до 13
09 квітень, 2021, 11:07
У МОЗ оновили карантинні зони: які показники на Волині У МОЗ оновили карантинні зони: які показники на Волині
04 квітень, 2021, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОЗ назвали 6 областей, які найближчим часом можуть «почервоніти»
Сьогодні, 13:40
 0
У волинянина вилучили незареєстровану мисливську рушницю
Сьогодні, 13:28
 0
У Луцьку приміським автобусам заборонять відстій біля залізничного вокзалу
Сьогодні, 13:17
 0
У центрі Луцька зіткнулися маршрутки. ФОТО
Сьогодні, 13:12
 0
У Луцьку через слизькі тротуари побільшало травмованих
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8