У волинянина вилучили незареєстровану мисливську рушницю





Про це повідомляє поліція Волині.



Як з’ясувалося, вона є не зареєстрованою у встановленому законом порядку.



Зброю вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.



Відомості за фактом кримінального правопорушення слідчі зареєстрували в ЄРДР за ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарізну рушницю виявили у 30-річного жителя селища Стара Вижівка співробітники відділу кримінальної поліції учора, 1 лютого, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина.Про це повідомляє поліція Волині.Як з’ясувалося, вона є не зареєстрованою у встановленому законом порядку.Зброю вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Відомості за фактом кримінального правопорушення слідчі зареєстрували в ЄРДР за ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України.

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