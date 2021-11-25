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У волинянина вилучили незареєстровану мисливську рушницю

У волинянина вилучили незареєстровану мисливську рушницю
Нарізну рушницю виявили у 30-річного жителя селища Стара Вижівка співробітники відділу кримінальної поліції учора, 1 лютого, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина.

Про це повідомляє поліція Волині.

Як з’ясувалося, вона є не зареєстрованою у встановленому законом порядку.

Зброю вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
У волинянина вилучили незареєстровану мисливську рушницю

Відомості за фактом кримінального правопорушення слідчі зареєстрували в ЄРДР за ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України.

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Теги: Волинь, Стара Вижівка, рушниця
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