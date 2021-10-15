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У центрі Луцька зіткнулися маршрутки. ФОТО

У центрі Луцька зіткнулися маршрутки. ФОТО
На зупинці поблизу ЦУМу в Луцьку сталась аварія за участю двох маршрутних таксі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП трапилась 2 лютого близько 12-ї години. Зіткнулись міські маршрутки № 9 та № 1.

Аварія сталась на зупинці громадського траспорту. Ймовірно, маршрутка № 9 заїжджала на зупинку, проте водій не врахував габаритів та в’їхав у інше авто.

Внаслідок аварії автобус, що курсує за маршрутом № 9, отримав значні механічні пошкодження. Зокрема, з правої сторони – вибите скло.

На місці автопригоди працює патрульна поліція.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, маршрутка №1 зупинилась на зупинці, аби висадити пасажирів. У той час автобус №9 намагався вклинитися для зупинки, однак не дотримався інтервалу, внаслідок чого і відбулося зіткнення. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На винуватця ДТП патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У центрі Луцька зіткнулися маршрутки. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися маршрутки. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися маршрутки. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися маршрутки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, маршрутки
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А чому нова маршрутка виїхала на маршрут така брудна? Це неповага до пасажирів і негативно впливає на імідж міста.
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