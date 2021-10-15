У центрі Луцька зіткнулися маршрутки. ФОТО





Про це



ДТП трапилась 2 лютого близько 12-ї години. Зіткнулись міські маршрутки № 9 та № 1.



Аварія сталась на зупинці громадського траспорту. Ймовірно, маршрутка № 9 заїжджала на зупинку, проте водій не врахував габаритів та в’їхав у інше авто.



Внаслідок аварії автобус, що курсує за маршрутом № 9, отримав значні механічні пошкодження. Зокрема, з правої сторони – вибите скло.



На місці автопригоди працює патрульна поліція.



Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, маршрутка №1 зупинилась на зупинці, аби висадити пасажирів. У той час автобус №9 намагався вклинитися для зупинки, однак не дотримався інтервалу, внаслідок чого і відбулося зіткнення. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.



На винуватця ДТП патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На зупинці поблизу ЦУМу в Луцьку сталась аварія за участю двох маршрутних таксі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.ДТП трапилась 2 лютого близько 12-ї години. Зіткнулись міські маршрутки № 9 та № 1.Аварія сталась на зупинці громадського траспорту. Ймовірно, маршрутка № 9 заїжджала на зупинку, проте водій не врахував габаритів та в’їхав у інше авто.Внаслідок аварії автобус, що курсує за маршрутом № 9, отримав значні механічні пошкодження. Зокрема, з правої сторони – вибите скло.На місці автопригоди працює патрульна поліція.Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, маршрутка №1 зупинилась на зупинці, аби висадити пасажирів. У той час автобус №9 намагався вклинитися для зупинки, однак не дотримався інтервалу, внаслідок чого і відбулося зіткнення. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.На винуватця ДТП патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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