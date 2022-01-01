вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
У четвер, 3 лютого, на Волині буде хмарність, місцями невеликий сніг.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі буде дрібний сніг. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.

Температура вночі 0°, вдень від 1-2° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місто на Волині три дні було без води через прорив трубопроводу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
Нульова ставка ПДВ на продукти може зупинити зростання цін, – Ігор Палиця
Сьогодні, 19:27
Де у Луцьку завтра, 3 лютого, не буде світла
Сьогодні, 19:00
На Волині розшукують злодійку. ФОТО
Сьогодні, 18:12
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
01 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
31 січень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 29 січня Погода у Луцьку на завтра, 29 січня
28 січень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 28 січня Погода у Луцьку на завтра, 28 січня
27 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Місто на Волині три дні було без води через прорив трубопроводу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Нульова ставка ПДВ на продукти може зупинити зростання цін, – Ігор Палиця
Сьогодні, 19:27
 0
Де у Луцьку завтра, 3 лютого, не буде світла
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині розшукують злодійку. ФОТО
Сьогодні, 18:12
 0
Медіа
відео
1/8