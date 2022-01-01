Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
У четвер, 3 лютого, на Волині буде хмарність, місцями невеликий сніг.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі буде дрібний сніг. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Температура вночі 0°, вдень від 1-2° морозу.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі буде дрібний сніг. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Температура вночі 0°, вдень від 1-2° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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