Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.



У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі буде дрібний сніг. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.



Температура вночі 0°, вдень від 1-2° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 3 лютого, на Волині буде хмарність, місцями невеликий сніг.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі буде дрібний сніг. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.Температура вночі 0°, вдень від 1-2° морозу.

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