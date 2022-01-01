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Де у Луцьку завтра, 3 лютого, не буде світла

Де у Луцьку завтра, 3 лютого, не буде світла
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у четвер, 3 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це інформують у мерії.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 10:00 до 16:00 - вул. Плитниця (частково), вул. Кафедральна (частково);

з 13:30 до 17:00 - просп. Перемоги, 1А, просп. Грушевського, 6 Б.

Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: Луцьк, світло
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