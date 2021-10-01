Хто в Україні зможе уникнути призову до армії з 2024 року

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З 1 січня 2024 року планується повністю замінити військовий призов на короткотривалу інтенсивну підготовку.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
«Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів» — цитує міністра Олексія Резнікова пресслужба Міноборони.
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Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
«Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів» — цитує міністра Олексія Резнікова пресслужба Міноборони.
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