Хто в Україні зможе уникнути призову до армії з 2024 року

З 1 січня 2024 року планується повністю замінити військовий призов на короткотривалу інтенсивну підготовку.Про це повідомили у Міністерстві оборони України.«Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів» — цитує міністрапресслужба Міноборони.