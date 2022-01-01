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ВНУ хоче видати багатотомник творів Олени Пчілки

ВНУ хоче видати багатотомник творів Олени Пчілки
Філологи Волинського національного університету імені Лесі Українки розпочали роботу над підготовкою видання творів Олени Пчілки. За попередньою інформацією, це буде 8-10 томів, які побачать світ 2024 року до 175-річчя від дня народження письменниці.

Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 1 лютого розповів ректор вишу Анатолій Цьось.

«Ми проаналізували, що практично не досліджена і не опублікована Олена Пчілка. Зараз наші працівники дуже активно працюють в архівах. Ми вже маємо архів із Праги: нам зробили фотокопії, оцифрували всі матеріали. Зараз активно працюємо з Інститутом літератури, де теж робимо оцифрування матеріалів. Уже є концепція підготовки томів Олени Пчілки. Можливо, це не буде академічне видання. Але це може бути 8-10 томів – дуже велика спадщина», – зазначив ректор.

За його словами, спадщину Олени Пчілки хочуть опублікувати до 175-річчя від дня її народження, тобто 2024 року. «Відповідно будемо дуже старатися, щоб у 2023 році було майже все готово», – наголосив він.

«Будемо виходити зараз із пропозиціями створити якусь програму, можливо, в обласній раді. Можливо, будемо співпрацювати з окремими територіальними громадами у підготовці томів, щоб ця робота стала системною, і ті, хто працює системно, отримували певну заробітну плату», – додав очільник вишу.

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Теги: багатотомник творів, Олена Пчілка, ВНУ
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