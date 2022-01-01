ВНУ хоче видати багатотомник творів Олени Пчілки





Про це у програмі «Актуально» на Анатолій Цьось.



«Ми проаналізували, що практично не досліджена і не опублікована Олена Пчілка. Зараз наші працівники дуже активно працюють в архівах. Ми вже маємо архів із Праги: нам зробили фотокопії, оцифрували всі матеріали. Зараз активно працюємо з Інститутом літератури, де теж робимо оцифрування матеріалів. Уже є концепція підготовки томів Олени Пчілки. Можливо, це не буде академічне видання. Але це може бути 8-10 томів – дуже велика спадщина», – зазначив ректор.



За його словами, спадщину Олени Пчілки хочуть опублікувати до 175-річчя від дня її народження, тобто 2024 року. «Відповідно будемо дуже старатися, щоб у 2023 році було майже все готово», – наголосив він.



«Будемо виходити зараз із пропозиціями створити якусь програму, можливо, в обласній раді. Можливо, будемо співпрацювати з окремими територіальними громадами у підготовці томів, щоб ця робота стала системною, і ті, хто працює системно, отримували певну заробітну плату», – додав очільник вишу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Філологи Волинського національного університету імені Лесі Українки розпочали роботу над підготовкою видання творів Олени Пчілки. За попередньою інформацією, це буде 8-10 томів, які побачать світ 2024 року до 175-річчя від дня народження письменниці.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 1 лютого розповів ректор вишу«Ми проаналізували, що практично не досліджена і не опублікована Олена Пчілка. Зараз наші працівники дуже активно працюють в архівах. Ми вже маємо архів із Праги: нам зробили фотокопії, оцифрували всі матеріали. Зараз активно працюємо з Інститутом літератури, де теж робимо оцифрування матеріалів. Уже є концепція підготовки томів Олени Пчілки. Можливо, це не буде академічне видання. Але це може бути 8-10 томів – дуже велика спадщина», – зазначив ректор.За його словами, спадщину Олени Пчілки хочуть опублікувати до 175-річчя від дня її народження, тобто 2024 року. «Відповідно будемо дуже старатися, щоб у 2023 році було майже все готово», – наголосив він.«Будемо виходити зараз із пропозиціями створити якусь програму, можливо, в обласній раді. Можливо, будемо співпрацювати з окремими територіальними громадами у підготовці томів, щоб ця робота стала системною, і ті, хто працює системно, отримували певну заробітну плату», – додав очільник вишу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію