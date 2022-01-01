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Люди з інвалідністю зможуть витратити «ковідну» тисячу на ліки та комунальні послуги

Люди з інвалідністю зможуть витратити «ковідну» тисячу на ліки та комунальні послуги
Кабінет міністрів надасть можливість громадянам з інвалідністю І та ІІ груп витратити тисячу гривень на лікарські засоби і комунальні послуги в рамках програми "єПідтримка".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ми приймемо сьогодні протокольне рішення про розширення можливостей програми для іншої категорії осіб. Це вакциновані громадяни з інвалідністю І та ІІ груп, які зможуть витрачати ковідні гроші на лікарські засоби та комуналку, коли вона буде підключена до цієї програми", - сказав він.

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Теги: ковідна тисяча, ліки, комунальні послуги
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