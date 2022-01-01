Люди з інвалідністю зможуть витратити «ковідну» тисячу на ліки та комунальні послуги





Як передає кореспондент



"Ми приймемо сьогодні протокольне рішення про розширення можливостей програми для іншої категорії осіб. Це вакциновані громадяни з інвалідністю І та ІІ груп, які зможуть витрачати ковідні гроші на лікарські засоби та комуналку, коли вона буде підключена до цієї програми", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів надасть можливість громадянам з інвалідністю І та ІІ груп витратити тисячу гривень на лікарські засоби і комунальні послуги в рамках програми "єПідтримка".Як передає кореспондент УНІАН , про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду."Ми приймемо сьогодні протокольне рішення про розширення можливостей програми для іншої категорії осіб. Це вакциновані громадяни з інвалідністю І та ІІ груп, які зможуть витрачати ковідні гроші на лікарські засоби та комуналку, коли вона буде підключена до цієї програми", - сказав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію