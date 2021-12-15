Молодій мамі з Луцька збирають кошти на операцію

Лучанка, мама двох діток, потребує дороговартісної операції після отриманої травми.Про це написала волонтер"Восени 2014-го Катерина отримала дуже важку травму, яка поставила тоді її на межу життя і смерті. Дякувати Богу і небайдужим людям, чисельними складними операціям, реабілітаціями, лікуванням вдалось повернути Катю до нормального життя. Після того вона ще стала мамою двох прекрасних діток", - йдеться у дописі.Зараз пластини, які підтримували опорну-рухову діяльність жінки, зламались і потрібна операція. Орієновна вартість операції – 150 тисяч гривень. Операція планується в Київській обласній клінічній лікарні в Міжнародному центрі нейрохірургії.Сім'я немає таких коштів щоб терміново оплатити хірургічне втручання, тому необхідна допомога небайдужих.