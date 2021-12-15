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Молодій мамі з Луцька збирають кошти на операцію

Молодій мамі з Луцька збирають кошти на операцію
Лучанка Катерина Писарук, мама двох діток, потребує дороговартісної операції після отриманої травми.

Про це написала волонтер Роксолана Несторук у Facebook.

"Восени 2014-го Катерина отримала дуже важку травму, яка поставила тоді її на межу життя і смерті. Дякувати Богу і небайдужим людям, чисельними складними операціям, реабілітаціями, лікуванням вдалось повернути Катю до нормального життя. Після того вона ще стала мамою двох прекрасних діток", - йдеться у дописі.

Зараз пластини, які підтримували опорну-рухову діяльність жінки, зламались і потрібна операція. Орієновна вартість операції – 150 тисяч гривень. Операція планується в Київській обласній клінічній лікарні в Міжнародному центрі нейрохірургії.

Сім'я немає таких коштів щоб терміново оплатити хірургічне втручання, тому необхідна допомога небайдужих.

Реквізити Приватбанк:
5168745031169334

Писарук Катерина Василівна
Молодій мамі з Луцька збирають кошти на операцію
Молодій мамі з Луцька збирають кошти на операцію
Молодій мамі з Луцька збирають кошти на операцію

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Теги: Писарук Катерина, допомога, операція
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Коментарі 1
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Дякую Волинь пост за підтримку!!!
Звітність надходженних коштів буде проходити на фейсбуці і кінці дня.
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