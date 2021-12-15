Молодій мамі з Луцька збирають кошти на операцію
Сьогодні, 15:02
Лучанка Катерина Писарук, мама двох діток, потребує дороговартісної операції після отриманої травми.
Про це написала волонтер Роксолана Несторук у Facebook.
"Восени 2014-го Катерина отримала дуже важку травму, яка поставила тоді її на межу життя і смерті. Дякувати Богу і небайдужим людям, чисельними складними операціям, реабілітаціями, лікуванням вдалось повернути Катю до нормального життя. Після того вона ще стала мамою двох прекрасних діток", - йдеться у дописі.
Зараз пластини, які підтримували опорну-рухову діяльність жінки, зламались і потрібна операція. Орієновна вартість операції – 150 тисяч гривень. Операція планується в Київській обласній клінічній лікарні в Міжнародному центрі нейрохірургії.
Сім'я немає таких коштів щоб терміново оплатити хірургічне втручання, тому необхідна допомога небайдужих.
Реквізити Приватбанк:
5168745031169334
Писарук Катерина Василівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала волонтер Роксолана Несторук у Facebook.
"Восени 2014-го Катерина отримала дуже важку травму, яка поставила тоді її на межу життя і смерті. Дякувати Богу і небайдужим людям, чисельними складними операціям, реабілітаціями, лікуванням вдалось повернути Катю до нормального життя. Після того вона ще стала мамою двох прекрасних діток", - йдеться у дописі.
Зараз пластини, які підтримували опорну-рухову діяльність жінки, зламались і потрібна операція. Орієновна вартість операції – 150 тисяч гривень. Операція планується в Київській обласній клінічній лікарні в Міжнародному центрі нейрохірургії.
Сім'я немає таких коштів щоб терміново оплатити хірургічне втручання, тому необхідна допомога небайдужих.
Реквізити Приватбанк:
5168745031169334
Писарук Катерина Василівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Останні новини
Молодій мамі з Луцька збирають кошти на операцію
Сьогодні, 15:02
Люди з інвалідністю зможуть витратити «ковідну» тисячу на ліки та комунальні послуги
Сьогодні, 14:22
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Сьогодні, 14:03
Хто в Україні зможе уникнути призову до армії з 2024 року
Сьогодні, 14:00
Медіа
Звітність надходженних коштів буде проходити на фейсбуці і кінці дня.