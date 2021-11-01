У Луцьку горів будинок: врятували безхатька
Сьогодні, 15:26
1 лютого о 19:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку на вулиці Шота Руставелі виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Займання виникло у підвальному приміщенні будівлі.
Рятувальники, які прибули за викликом, у складі ланки газодимозахисної служби пожежу локалізували о 19:12, а о 19:17 остаточно її ліквідували.
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували безпритульного чоловіка 1958 року народження.
Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час куріння.
До ліквідації пожежі залучені 4 чоловік особового складу 2 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Волинській області та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.
ГУ ДСНС України у Волинській області
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Займання виникло у підвальному приміщенні будівлі.
Рятувальники, які прибули за викликом, у складі ланки газодимозахисної служби пожежу локалізували о 19:12, а о 19:17 остаточно її ліквідували.
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували безпритульного чоловіка 1958 року народження.
Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час куріння.
До ліквідації пожежі залучені 4 чоловік особового складу 2 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Волинській області та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.
ГУ ДСНС України у Волинській області
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