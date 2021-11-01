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У Луцьку горів будинок: врятували безхатька

У Луцьку горів будинок: врятували безхатька
1 лютого о 19:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку на вулиці Шота Руставелі виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

Займання виникло у підвальному приміщенні будівлі.

Рятувальники, які прибули за викликом, у складі ланки газодимозахисної служби пожежу локалізували о 19:12, а о 19:17 остаточно її ліквідували.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували безпритульного чоловіка 1958 року народження.

Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час куріння.

До ліквідації пожежі залучені 4 чоловік особового складу 2 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Волинській області та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.

ГУ ДСНС України у Волинській області


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Теги: пожежа, Луцьк, ДСНС, безхатько
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