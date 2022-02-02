Стало відомо, як підлітки можуть використати «ковідну» тисячу





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Рішення було ухвалено на засіданні Кабміну 2 лютого. Воно набуває чинності з 7 лютого.



«Підлітки 14-18 років відтепер зможуть скористатися програмою єПідтримка. Уряд сьогодні розширив ініціативу Президента. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі, кошти програми можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби», - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію двома дозами COVID-19 тепер зможуть і підлітки 14-18 років. Уряд розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити гроші.Про це пише "Слово і Діло". Рішення було ухвалено на засіданні Кабміну 2 лютого. Воно набуває чинності з 7 лютого.«Підлітки 14-18 років відтепер зможуть скористатися програмою єПідтримка. Уряд сьогодні розширив ініціативу Президента. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі, кошти програми можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби», - повідомив прем'єр-міністр

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