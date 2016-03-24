Волинянин за неіснуючі комп’ютерні запчастини на інтернет-сайті заплатив 30 тисяч гривень
Сьогодні, 15:54
Волинян ошукали в інтернеті псевдопродавці на понад 37 тисяч.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Вчора, 1 лютого, до відділення поліції №1 (м. Любомль) звернувся 52-річний місцевий житель, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки дров, вартістю 7200 гривень. Після переказу грошових коштів, зв'язок із продавцем зник.
З аналогічною заявою до цього ж відділення звернувся 32-річний житель Любомля. За комп’ютерні комплектуючі, який хотів придбати на інтернет-сайті, потерпілий сплатив трохи більше 30 тисяч гривень, однак товар не отримав.
У обох випадках працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Вчора, 1 лютого, до відділення поліції №1 (м. Любомль) звернувся 52-річний місцевий житель, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки дров, вартістю 7200 гривень. Після переказу грошових коштів, зв'язок із продавцем зник.
З аналогічною заявою до цього ж відділення звернувся 32-річний житель Любомля. За комп’ютерні комплектуючі, який хотів придбати на інтернет-сайті, потерпілий сплатив трохи більше 30 тисяч гривень, однак товар не отримав.
У обох випадках працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.
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