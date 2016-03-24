вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин за неіснуючі комп’ютерні запчастини на інтернет-сайті заплатив 30 тисяч гривень

Волинянин за неіснуючі комп’ютерні запчастини на інтернет-сайті заплатив 30 тисяч гривень
Волинян ошукали в інтернеті псевдопродавці на понад 37 тисяч.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Вчора, 1 лютого, до відділення поліції №1 (м. Любомль) звернувся 52-річний місцевий житель, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки дров, вартістю 7200 гривень. Після переказу грошових коштів, зв'язок із продавцем зник.

З аналогічною заявою до цього ж відділення звернувся 32-річний житель Любомля. За комп’ютерні комплектуючі, який хотів придбати на інтернет-сайті, потерпілий сплатив трохи більше 30 тисяч гривень, однак товар не отримав.

У обох випадках працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, інтернет, ошукали, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині син вбив батька
Сьогодні, 16:42
Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків на Волині
Сьогодні, 16:10
Волинянин за неіснуючі комп’ютерні запчастини на інтернет-сайті заплатив 30 тисяч гривень
Сьогодні, 15:54
Стало відомо, як підлітки можуть використати «ковідну» тисячу
Сьогодні, 15:40
У Луцьку горів будинок: врятували безхатька
Сьогодні, 15:26
Схожі новини
Шахраї ошукали волинян на понад 70 тисяч гривень Шахраї ошукали волинян на понад 70 тисяч гривень
24 березень, 2016, 14:35
30 тисяч видурив шахрай у волинського тракториста через Інтернет 30 тисяч видурив шахрай у волинського тракториста через Інтернет
22 січень, 2016, 16:51
Волинянку ошукали в інтернеті на 11 тисяч Волинянку ошукали в інтернеті на 11 тисяч
04 січень, 12:15
На Волині продають дрова-привиди На Волині продають дрова-привиди
26 грудень, 2021, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 16:56
 0
На Волині син вбив батька
Сьогодні, 16:42
 0
Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків на Волині
Сьогодні, 16:10
 0
Волинянин за неіснуючі комп’ютерні запчастини на інтернет-сайті заплатив 30 тисяч гривень
Сьогодні, 15:54
 0
Стало відомо, як підлітки можуть використати «ковідну» тисячу
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8