Волинянин за неіснуючі комп’ютерні запчастини на інтернет-сайті заплатив 30 тисяч гривень

Волинян ошукали в інтернеті псевдопродавці на понад 37 тисяч.Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.Вчора, 1 лютого, до відділення поліції №1 (м. Любомль) звернувся 52-річний місцевий житель, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки дров, вартістю 7200 гривень. Після переказу грошових коштів, зв'язок із продавцем зник.З аналогічною заявою до цього ж відділення звернувся 32-річний житель Любомля. За комп’ютерні комплектуючі, який хотів придбати на інтернет-сайті, потерпілий сплатив трохи більше 30 тисяч гривень, однак товар не отримав.У обох випадках працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.