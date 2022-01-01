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Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків на Волині

Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків на Волині
Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків у Нововолинську.

Про це повідомив очільник міста Борис Карпус у фейсбуці.

З цієї нагоди у Нововолинську відбулася зустріч із представником міжнародної організації «Ротарі» Ксав’є Пако, президентом-засновником міжнародної ГО «Ротарі-Київ-Бальзак» Володимиром Пилипенком і депутатом міської ради Богданом Бадзюнем.
Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків на Волині

За словами Карпуса, важливий напрямок, який зацікавив французьких гостей – вільна економічна зона в Нововолинську. Інвестори мають намір збудувати цех для виробництва візків для людей з інвалідністю. Вони оглянули індустріальний парк і побували на підприємстві «ДЕНК ТПР».
Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків на Волині
Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків на Волині

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Теги: Волинь, Нововолинськ, цех, інвалідні візки
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