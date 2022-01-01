Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків на Волині
Сьогодні, 16:10
Французькі інвестори хочуть побудувати цех для виробництва інвалідних візків у Нововолинську.
Про це повідомив очільник міста Борис Карпус у фейсбуці.
З цієї нагоди у Нововолинську відбулася зустріч із представником міжнародної організації «Ротарі» Ксав’є Пако, президентом-засновником міжнародної ГО «Ротарі-Київ-Бальзак» Володимиром Пилипенком і депутатом міської ради Богданом Бадзюнем.
За словами Карпуса, важливий напрямок, який зацікавив французьких гостей – вільна економічна зона в Нововолинську. Інвестори мають намір збудувати цех для виробництва візків для людей з інвалідністю. Вони оглянули індустріальний парк і побували на підприємстві «ДЕНК ТПР».
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Про це повідомив очільник міста Борис Карпус у фейсбуці.
З цієї нагоди у Нововолинську відбулася зустріч із представником міжнародної організації «Ротарі» Ксав’є Пако, президентом-засновником міжнародної ГО «Ротарі-Київ-Бальзак» Володимиром Пилипенком і депутатом міської ради Богданом Бадзюнем.
За словами Карпуса, важливий напрямок, який зацікавив французьких гостей – вільна економічна зона в Нововолинську. Інвестори мають намір збудувати цех для виробництва візків для людей з інвалідністю. Вони оглянули індустріальний парк і побували на підприємстві «ДЕНК ТПР».
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