Які юридичні вимоги до казино онлайн в Україні в 2022?*





Азартні онлайн-ігри не тільки популярні серед різних категорій населення, нині це і прибуткова бізнес-модель для тих, хто вирішує запустити азартні платформи або програми. Але потрібно знати деякі моменти про те, як працюють сайти азартних ігор, наприклад онлайн-казино, і які найважливіші аспекти регулюють цей вид бізнесу.



Ліцензія на азартні ігри



Подача заявки на отримання ліцензії на азартні ігри в інтернеті є складним і тривалим процесом, оскільки насправді це дуже суворо регламентована законом галузь. Не всі ліцензії створюються однаково, а це означає, що є варіанти, які відповідають кожному терміну, бюджету та вимогам. Щоб пропонувати послуги на основі грошей, онлайн-казино в 2022 році має спочатку отримати ліцензію на азартні ігри (ліцензійні онлайн казино в 2022 році за списком на сайті



Діяльність ігрових автоматів із реальними грошима у 2022 році суворо регулюється, щоб захистити клієнтів і операторів від відмивання грошей, шахрайства та інших форм організованої злочинності. Хоча нікому не подобається ідея підпадати під такі обмежувальні норми, які придушують інновації та розвиток, необхідний достатній рівень нагляду. На щастя, є багато юрисдикцій, які можуть підтримувати здоровий баланс захисту зацікавлених сторін, дозволяючи індустрії азартних онлайн-ігор рости та розвиватися.



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Перевірка якості пропонованих ігор та послуг



Крім ліцензії, другим надзвичайно важливим елементом є чесність ігор, які пропонує казино. У цій галузі варто орієнтуватися на ігри, створені такими розробниками, як Microgaming, NetEnt, Play'n GO тощо. Справа в тому, що азартні ігри засновані на випадкових факторах, точніше на вбудованих генераторах випадкових чисел, скорочено RNG. Це спеціальні алгоритми, які генерують повністю випадкові числа на вимогу (вони не є строго випадковими числами в математичному сенсі, але з достатнім ступенем випадковості).



Під час букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у статті 136 ПКУ, ставка податку на дохід встановлюється у розмірі 10% від доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів. Проте відчутною є вартість ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор:







До дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина сплачується у потрійному розмірі за такі ліцензії:



- букмекерська діяльність;

- азартні ігри казино у мережі інтернет;

- гральний автомат.



Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор видають на 5 років.



Нагадаємо: 14 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».





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