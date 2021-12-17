В Україні розширили перелік медзакладів, де робитимуть безкоштовне пересадження кісткового мозку





Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко 2 лютого, пише



"Перелік з шістьох медзакладів-учасників пілоту, які можуть надавати послуги з трансплантації кісткового мозку, доповнено ще трьома. Усі витрати за проведені операції лікарням-учасникам пілотного проєкту повністю покриваються коштами державного бюджету. Для пацієнтів трансплантація є безоплатною", - уточнив Ляшко.



Він нагадав, що на розвиток системи трансплантації в держбюджеті цього року передбачено понад 900 млн грн, що майже удвічі більше, аніж торік.



Здійснювати діяльність, пов’язану з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин у межах пілотного проєкту можуть також:



КНП Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"



Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами



КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" Дніпропетровської обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд 2 лютого розширив перелік медзакладів, які здійснюватимуть трансплантації кісткового мозку в межах пілотного проєкту. Таким чином, до списку додалися ще три медзаклади, які розташовані у Києві, Львові та Дніпрі.Про це повідомив голова МОЗ2 лютого, пише ТСН "Перелік з шістьох медзакладів-учасників пілоту, які можуть надавати послуги з трансплантації кісткового мозку, доповнено ще трьома. Усі витрати за проведені операції лікарням-учасникам пілотного проєкту повністю покриваються коштами державного бюджету. Для пацієнтів трансплантація є безоплатною", - уточнив Ляшко.Він нагадав, що на розвиток системи трансплантації в держбюджеті цього року передбачено понад 900 млн грн, що майже удвічі більше, аніж торік.Здійснювати діяльність, пов’язану з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин у межах пілотного проєкту можуть також:КНП Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справамиКП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" Дніпропетровської обласної ради.

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