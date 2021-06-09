У ВНУ студентів з Китаю привітали з новим роком, який вони відзначають за східним календарем

1 лютого світ відзначає Чуньцзє, що означає «свято весни». Його ще називають Китайським або ж Місячним новим роком. Цей день – один із найважливіших традиційних китайських свят. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українкита декан факультету культури і мистецтвпривітали китайських студентів магістратури із цим святом.Про це йдеться на сайті ВНУ.«З Новим роком! Бажаю міцного здоров’я, наснаги для завершення освіти. Міжнародне навчання – це завжди позитив, адже дві сторони отримують обмін не лише знаннями, а й традиціями етносів. Зичу щастя й усіх благ», – сказав Анатолій Цьось.Після цього студентам вручили подарунки від університету, причому презент був не тільки солодким, а й надзвичайно корисним. Що приємно, представники Китаю співають деякі українські пісні.Магістри подякували за шану й увагу до їхнього свята і виконали дві композиції на народному інструменті, що нагадує симбіоз флейти та сопілки.