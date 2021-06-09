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У ВНУ студентів з Китаю привітали з новим роком, який вони відзначають за східним календарем

У ВНУ студентів з Китаю привітали з новим роком, який вони відзначають за східним календарем
1 лютого світ відзначає Чуньцзє, що означає «свято весни». Його ще називають Китайським або ж Місячним новим роком. Цей день – один із найважливіших традиційних китайських свят. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось та декан факультету культури і мистецтв Віталій Охманюк привітали китайських студентів магістратури із цим святом.

Про це йдеться на сайті ВНУ.

«З Новим роком! Бажаю міцного здоров’я, наснаги для завершення освіти. Міжнародне навчання – це завжди позитив, адже дві сторони отримують обмін не лише знаннями, а й традиціями етносів. Зичу щастя й усіх благ», – сказав Анатолій Цьось.
У ВНУ студентів з Китаю привітали з новим роком, який вони відзначають за східним календарем

Після цього студентам вручили подарунки від університету, причому презент був не тільки солодким, а й надзвичайно корисним. Що приємно, представники Китаю співають деякі українські пісні.
У ВНУ студентів з Китаю привітали з новим роком, який вони відзначають за східним календарем

Магістри подякували за шану й увагу до їхнього свята і виконали дві композиції на народному інструменті, що нагадує симбіоз флейти та сопілки.
У ВНУ студентів з Китаю привітали з новим роком, який вони відзначають за східним календарем

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Теги: ВНУ, Китай, студенти
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