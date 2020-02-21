«Тьотю, дайте на хліб»: як у Луцьку вирішили боротися із жебраками на автостанції
Сьогодні, 14:16
На автостанції №1, що у Луцьку, масово скаржаться на жебраків, які видурюють гроші. Нещодавно Луцька міська рада закликала поліцію та муніципальну варту навести там лад, аби Луцьк не втрачав туристичної привабливості, а жителі обласного центру відчували себе в безпеці.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирушило на автостанцію, аби поспілкуватися з пасажирами щодо того, чи справді їм дошкуляють жебраки, і з'ясувало, яким чином муніципальна варта буде із цим боротися.
Тутешній колорит
Ми ще не встигли переступити поріг автостанції, як до нас підбігла дівчинка ромської національності просити грошей на хліб. Відповівши, що у гаманці лише гривня, дитина зітхаючи промовила: «За гривню нічого не купиш». Під час розмови з'ясувалося, що на автостанції вона не вперше, а оскільки їй лише чотири роки, «працює» тут з бабусею. Щоправда, сьогодні, каже, ще нічого не заробили.
Підходимо ближче до каси і зі словами «Тьотю, дайте на хліб» до нас рішуче прямує хлопчина (на вигляд років десяти).
Що кажуть пасажири та працівники автостанції
Працівники автостанції коментують ситуацію "не для преси" і з ромами, кажуть, дружать, то вони їх не чіпають, але згодом зізнаються: мають надію, що влада таки лад наведе. Хоча запевняють: муніципали тут і раніше були часто, однак ситуація не покращилася.
«Через одні двері їх виведуть, через інші ті за кілька хвилин знову зайдуть», – розповідає одна з працівниць.
Працівниця додає: схожого безладу на автостанції не бачила у жодному місті, хіба раніше у Львові.
Ромів-жебраків, кажуть пасажири, багато й на території Варшавського ринку.
«Як ідеш на базар щось купувати, вони ледь не за спідницю шарпають, пхають… Вони окупували цілу автостанцію, з дитинкою маленькою немає де сісти. Треба щось робити безумовно!», – підтримує ініціативу влади Наталія Гац.
Жителька Любешова Людмила Ланевич каже: за 40 хвилин очікування на луцькому автовокзалі – підійшло вже четверо жебраків.
«Треба вживати заходів, звісно. Ввечері геть страшно, бо не знаєш, що від них очікувати», – каже пані Людмила.
А от Тарас Бабачук стверджує: роми геть не заважають і сьогодні не підійшли жодного разу, хоч на автостанції уже вдруге.
«Видно, бояться до мене підходити», – посміхається пан Тарас.
А на питання про те, чи псують жебраки туристичний потенціал міста, відповідає: так, з цим треба щось робити.
Максим Косюр розповідає: на автостанції буває часто.
«Коли стоїш спокійно чекаєш автобус, а до тебе прибігає чудо мале просити гроші… А інколи вони й у маршрутці милостиню просять - то це геть не сценарій ідеального вечора. Але, окрім ромів, зустрічав й інших персонажів. Наприклад, чоловік, який заходив у маршрутку і збирав гроші нібито на квиток. Він це робив протягом двох тижнів, поки врешті водії не почали виганяти. Шахраїв треба якось усувати, бо, думаю, всім відомо, що гроші ті не на квиток «підуть», а на випивку, наприклад», – каже хлопець.
То як із цим боротимуться?
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що з 3 лютого муніципали вже розпочали патрулювання на території автостанції. І відразу стали свідками жебракування дітей ромської національності.
«Ми будемо проводити з ними роз'яснювальні бесіди, дивитися, щоб вони не вчиняли ніяких протиправних дій. Якщо ж такі випадки будуть – будемо фіксувати. У подальшому, можливо, будемо передавати на поліцію. От зокрема, використання малолітніх дітей у жебрацтві – це кримінальне правопорушення», – зазначає Роман Кулик.
Більше того, крадіжки та бійки за участю ромів, стверджує представник мунварти, стали не поодиноким явищем на автостанції.
Патрулюватимуть, каже, наразі щодня з 9 до 18 години. Як організовуватимуть роботу далі – залежить від ситуації та результатів такого чергування. Однак у будь-якому випадку намагатимуться жебракування з автовокзалу викорінити, аби лучани та гості міста почували себе комфортно і безпечно.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вирушило на автостанцію, аби поспілкуватися з пасажирами щодо того, чи справді їм дошкуляють жебраки, і з'ясувало, яким чином муніципальна варта буде із цим боротися.
Тутешній колорит
Ми ще не встигли переступити поріг автостанції, як до нас підбігла дівчинка ромської національності просити грошей на хліб. Відповівши, що у гаманці лише гривня, дитина зітхаючи промовила: «За гривню нічого не купиш». Під час розмови з'ясувалося, що на автостанції вона не вперше, а оскільки їй лише чотири роки, «працює» тут з бабусею. Щоправда, сьогодні, каже, ще нічого не заробили.
Підходимо ближче до каси і зі словами «Тьотю, дайте на хліб» до нас рішуче прямує хлопчина (на вигляд років десяти).
Що кажуть пасажири та працівники автостанції
Працівники автостанції коментують ситуацію "не для преси" і з ромами, кажуть, дружать, то вони їх не чіпають, але згодом зізнаються: мають надію, що влада таки лад наведе. Хоча запевняють: муніципали тут і раніше були часто, однак ситуація не покращилася.
«Через одні двері їх виведуть, через інші ті за кілька хвилин знову зайдуть», – розповідає одна з працівниць.
Працівниця додає: схожого безладу на автостанції не бачила у жодному місті, хіба раніше у Львові.
Ромів-жебраків, кажуть пасажири, багато й на території Варшавського ринку.
«Як ідеш на базар щось купувати, вони ледь не за спідницю шарпають, пхають… Вони окупували цілу автостанцію, з дитинкою маленькою немає де сісти. Треба щось робити безумовно!», – підтримує ініціативу влади Наталія Гац.
Жителька Любешова Людмила Ланевич каже: за 40 хвилин очікування на луцькому автовокзалі – підійшло вже четверо жебраків.
«Треба вживати заходів, звісно. Ввечері геть страшно, бо не знаєш, що від них очікувати», – каже пані Людмила.
А от Тарас Бабачук стверджує: роми геть не заважають і сьогодні не підійшли жодного разу, хоч на автостанції уже вдруге.
«Видно, бояться до мене підходити», – посміхається пан Тарас.
А на питання про те, чи псують жебраки туристичний потенціал міста, відповідає: так, з цим треба щось робити.
Максим Косюр розповідає: на автостанції буває часто.
«Коли стоїш спокійно чекаєш автобус, а до тебе прибігає чудо мале просити гроші… А інколи вони й у маршрутці милостиню просять - то це геть не сценарій ідеального вечора. Але, окрім ромів, зустрічав й інших персонажів. Наприклад, чоловік, який заходив у маршрутку і збирав гроші нібито на квиток. Він це робив протягом двох тижнів, поки врешті водії не почали виганяти. Шахраїв треба якось усувати, бо, думаю, всім відомо, що гроші ті не на квиток «підуть», а на випивку, наприклад», – каже хлопець.
То як із цим боротимуться?
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що з 3 лютого муніципали вже розпочали патрулювання на території автостанції. І відразу стали свідками жебракування дітей ромської національності.
«Ми будемо проводити з ними роз'яснювальні бесіди, дивитися, щоб вони не вчиняли ніяких протиправних дій. Якщо ж такі випадки будуть – будемо фіксувати. У подальшому, можливо, будемо передавати на поліцію. От зокрема, використання малолітніх дітей у жебрацтві – це кримінальне правопорушення», – зазначає Роман Кулик.
Більше того, крадіжки та бійки за участю ромів, стверджує представник мунварти, стали не поодиноким явищем на автостанції.
Патрулюватимуть, каже, наразі щодня з 9 до 18 години. Як організовуватимуть роботу далі – залежить від ситуації та результатів такого чергування. Однак у будь-якому випадку намагатимуться жебракування з автовокзалу викорінити, аби лучани та гості міста почували себе комфортно і безпечно.
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