Нульова ставка ПДВ на продукти може зупинити зростання цін, – Ігор Палиця





Про це на своїй сторінці у Фейсбуці Ігор Палиця.



Із 1 липня Європейський Союз запроваджує нульову ставку податку на додану вартість (ПДВ) на м’ясо, рибу, молоко, овочі, фрукти, зернові, борошно, хліб, олію та ін. Українські виробники просто не витримають конкуренції та будуть вимушені закритися або піти «в тінь», зазначає Палиця.



«Депутатська група «Партія «За майбутнє» неодноразово наголошувала на необхідності перегляду податкової реформи та зменшення фіскального навантаження на бізнес. Ми переконані, що в умовах рекордних цін на продукти та енергоносії держава повинна комплексно підтримувати бізнес і громадян.



На найближчій сесії ми представимо на розгляд Верховної Ради законопроєкт про запровадження в Україні на півроку нульової ставки ПДВ на основні продукти харчування, а також соціально значущі товари та послуги», - йдеться у дописі.



Депутат додає, що зниження податків — це єдине, що зупинить зростання цін і врятує українських виробників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже влітку українська продукція може коштувати значно дорожче, ніж європейська. Бо вся Європа знижує податки, щоб підтримати бізнес і громадян, а в Україні тільки «закручують гайки».Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив лідер партії «ЗА Майбутнє», народний депутатІз 1 липня Європейський Союз запроваджує нульову ставку податку на додану вартість (ПДВ) на м’ясо, рибу, молоко, овочі, фрукти, зернові, борошно, хліб, олію та ін. Українські виробники просто не витримають конкуренції та будуть вимушені закритися або піти «в тінь», зазначає Палиця.«Депутатська група «Партія «За майбутнє» неодноразово наголошувала на необхідності перегляду податкової реформи та зменшення фіскального навантаження на бізнес. Ми переконані, що в умовах рекордних цін на продукти та енергоносії держава повинна комплексно підтримувати бізнес і громадян.На найближчій сесії ми представимо на розгляд Верховної Ради законопроєкт про запровадження в Україні на півроку нульової ставки ПДВ на основні продукти харчування, а також соціально значущі товари та послуги», - йдеться у дописі.Депутат додає, що зниження податків — це єдине, що зупинить зростання цін і врятує українських виробників.

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