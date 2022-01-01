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Місто на Волині три дні було без води через прорив трубопроводу. ВІДЕО

Місто на Волині три дні було без води через прорив трубопроводу. ВІДЕО
Частина міста Ківерці Луцького району, у якому мешкає майже 15 тисяч людей, три дні була без водопостачання. Причиною цього став порив магістрального трубопроводу, що забезпечує холодною водою декілька мікрорайонів міста.

Мережа водопостачання, де сталася аварія, перебуває на балансі "Укрзалізниці", інформує Суспільне.

Як розповіла керівниця Ківерцівської дільниці водопостачання Львівської залізниці Світлана Чопко, води не стало ввечері 30 січня. Станом на 2 лютого без послуги була четверта частина міста, зокрема школа, гімназія, лікарня та дитсадок. З її слів, ремонтні роботи ускладнило те, що довелося демонтувати бетонний паркан біля колій та зрізати дерева над трубопроводом.
Місто на Волині три дні було без води через прорив трубопроводу. ВІДЕО

"Ми копали вчора до пів першої ночі, зробили хомут, поставили. На жаль, не пощастило нам. Пустили по силовій воду і знову нам прорвало", – додала керівниця дільниці.

Як розповіла жителька приватного сектору Євгенія Блащук, поки в оселях ківерчан не було води, жителі багатоповерхівок набирали її з криниць. Одна з них знаходиться на подвір'ї жінки.

"Вчора може 100 людей було. Вже вибрали воду, що потім брали низом, то вже мутна була. Я не шкодую, хай прийдуть ну хай 10 людей, а то ж всі 5-поверхівки тут. І звідти їдуть, аж від церкви, хтозна-звідки. Мені не шкода води, бо воду шкодувати гріх", – говорить жінка.
Місто на Волині три дні було без води через прорив трубопроводу. ВІДЕО

Як зазначили на Facebook-сторінці Ківерцівської міської ради, станом на 17:00 ремонтні роботи на вулиці Жукова завершили, водопостачання в місті відновили.

"Ліквідація прориву мережі водопостачання затяглася у зв’язку з тим, що аварійна труба розміром 220 мм є нестандартна. Оскільки хомут заводського зразка для кріплення труб не підходив, довелося виготовляти власноруч з металу", – додали в пресслужбі міськради.



Мережі водопостачання у Ківерцях зношені, адже працюють з 60-х років минулого століття, – зазначив Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук. Зі слів Світлани Чопко, фінансування Ківерцівської дільниці водопостачання обмежене, грошей на заміну мереж їм не виділяли.

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Теги: без води, Ківерці, трубопровід
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