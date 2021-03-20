На Закарпатті суд заборонив чоловікові відвідувати бари та ресторани





Про це пише видання



Як з'ясувалося, чоловік у грудні 2017 року вийшов із в'язниці, де відбув покарання за пограбування. Проте за проведений у колонії час громадянин особливих висновків не зробив і вже на волі продовжував вчиняти адміністративні правопорушення.



“З метою запобігання вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень та здійснення виховного впливу, відносно нього слід встановити адміністративний нагляд та відповідні обмеження”, — зазначили правоохоронці.



Берегівський районний суд підтримав бік звинувачення та призначив чоловікові адміністративний нагляд на один рік. Місцевому мешканцю не можна заходити до закладів, де продають алкоголь на розлив. Йому також заборонено виїжджати з району без повідомлення про це поліції та залишати будинок вночі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті суд заборонив місцевому мешканцю відвідувати бари. Крім цього, чоловік не може виходити з дому вночі і виїжджати з району без повідомлення поліції.Про це пише видання Zaxid.net. Як з'ясувалося, чоловік у грудні 2017 року вийшов із в'язниці, де відбув покарання за пограбування. Проте за проведений у колонії час громадянин особливих висновків не зробив і вже на волі продовжував вчиняти адміністративні правопорушення.“З метою запобігання вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень та здійснення виховного впливу, відносно нього слід встановити адміністративний нагляд та відповідні обмеження”, — зазначили правоохоронці.Берегівський районний суд підтримав бік звинувачення та призначив чоловікові адміністративний нагляд на один рік. Місцевому мешканцю не можна заходити до закладів, де продають алкоголь на розлив. Йому також заборонено виїжджати з району без повідомлення про це поліції та залишати будинок вночі.

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