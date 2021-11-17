Яким продуктом можна знизити рівень «поганого холестерину»





Про це пише



Вчені виявили, що вживання одного авокадо на день було пов'язане з нижчим рівнем ЛПНЩ (особливо дрібних, щільних часточок ЛПНЩ) та окислених ЛПНЩ у дорослих з надмірною вагою або ожирінням.



«Наші учасники додали до свого раціону один авокадо на день, і ми відзначили, що кількість дрібних, щільних часточок ЛПНГ зменшилася», — сказала дієтологія Пенні Кріс-Етертон, додавши, що маленькі, щільні частки ЛПНП особливо шкідливі для артерій.



Зокрема дослідження показало, що авокадо допомагає зменшити окислені частки ЛПНГ. Подібно до того, як продукти псуються під впливом кисню (наприклад, розрізане яблуко темніє), окислення також шкідливе для людського організму.



"Багато досліджень вказують на те, що окислення є причиною таких станів, як рак і хвороби серця", — додала лікар.



«Ми знаємо, що коли частки ЛПНЩ окислюються, це запускає ланцюгову реакцію, яка може сприяти атеросклерозу, тобто накопиченню бляшок у стінках артерій. Окислення — це погано, тому якщо ви допоможете захистити організм, змінивши раціон, це буде чудово», — додала вона.



У той час як попередні дослідження показали, що авокадо допомагає знизити рівень холестерину ЛПНГ, Кріс-Етертон та її колеги цікавилися, чи може авокадо також допомогти знизити рівень окислених часток ЛПНГ.



Суть дослідження



Дослідники обрали для експерименту 45 дорослих учасників із надмірною вагою чи ожирінням. Спочатку всі учасники дотримувалися двотижневої дієти.



Потім кожен учасник пройшов п'ять тижнів трьох різних лікувальних дієт у випадковому порядку:



-раціон з низьким вмістом жирів,

-з помірним вмістом жирів,

-з помірним вмістом жирів плюс один авокадо на день.



Дієту з помірним вмістом жирів без авокадо доповнили корисними жирами.



Після п'яти тижнів дієти з авокадо в учасників констатували значно нижчий рівень окисленого холестерину ЛПНГ, ніж до початку або після завершення дієти з низьким та помірним вмістом жирів.



"Дослідження харчової цінності авокадо — відносно нова область досліджень, тому я думаю, що ми знаходимося на вершині айсберга у вивченні його користі для здоров'я", — сказала Пенні Кріс-Етертон.



"В авокадо дійсно багато корисних жирів, каротиноїдів, які важливі для здоров'я очей та інших поживних речовин. Вони настільки багаті на поживні речовини, і я думаю, що ми тільки починаємо дізнаватися, як вони можуть покращити здоров'я", — сказала Пенні Кріс-Етертон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове американське дослідження припускає, що вживання одного авокадо на день може допомогти знизити рівень «поганого холестерину».Про це пише ТСН. Вчені виявили, що вживання одного авокадо на день було пов'язане з нижчим рівнем ЛПНЩ (особливо дрібних, щільних часточок ЛПНЩ) та окислених ЛПНЩ у дорослих з надмірною вагою або ожирінням.«Наші учасники додали до свого раціону один авокадо на день, і ми відзначили, що кількість дрібних, щільних часточок ЛПНГ зменшилася», — сказала дієтологія, додавши, що маленькі, щільні частки ЛПНП особливо шкідливі для артерій.Зокрема дослідження показало, що авокадо допомагає зменшити окислені частки ЛПНГ. Подібно до того, як продукти псуються під впливом кисню (наприклад, розрізане яблуко темніє), окислення також шкідливе для людського організму."Багато досліджень вказують на те, що окислення є причиною таких станів, як рак і хвороби серця", — додала лікар.«Ми знаємо, що коли частки ЛПНЩ окислюються, це запускає ланцюгову реакцію, яка може сприяти атеросклерозу, тобто накопиченню бляшок у стінках артерій. Окислення — це погано, тому якщо ви допоможете захистити організм, змінивши раціон, це буде чудово», — додала вона.У той час як попередні дослідження показали, що авокадо допомагає знизити рівень холестерину ЛПНГ, Кріс-Етертон та її колеги цікавилися, чи може авокадо також допомогти знизити рівень окислених часток ЛПНГ.Дослідники обрали для експерименту 45 дорослих учасників із надмірною вагою чи ожирінням. Спочатку всі учасники дотримувалися двотижневої дієти.Потім кожен учасник пройшов п'ять тижнів трьох різних лікувальних дієт у випадковому порядку:-раціон з низьким вмістом жирів,-з помірним вмістом жирів,-з помірним вмістом жирів плюс один авокадо на день.Дієту з помірним вмістом жирів без авокадо доповнили корисними жирами.Після п'яти тижнів дієти з авокадо в учасників констатували значно нижчий рівень окисленого холестерину ЛПНГ, ніж до початку або після завершення дієти з низьким та помірним вмістом жирів."Дослідження харчової цінності авокадо — відносно нова область досліджень, тому я думаю, що ми знаходимося на вершині айсберга у вивченні його користі для здоров'я", — сказала Пенні Кріс-Етертон."В авокадо дійсно багато корисних жирів, каротиноїдів, які важливі для здоров'я очей та інших поживних речовин. Вони настільки багаті на поживні речовини, і я думаю, що ми тільки починаємо дізнаватися, як вони можуть покращити здоров'я", — сказала Пенні Кріс-Етертон.

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