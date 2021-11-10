5 лютого в Україну прибудуть перші ліки від COVID-19





Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише



"Очікуємо першу поставку 60 тис. курсів у суботу препарату "Молнупіравір", який був законтарктований нами. Це противірусний препарат прямої дії", - сказав Ляшко, додавши, що до регіонів вже було доставлено першу партію препарату "Ремдесевір" для лікування COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я очікує поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19 в суботу, 5 лютого.Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації сказав міністр охорони здоров'я, пише "Укрінформ". "Очікуємо першу поставку 60 тис. курсів у суботу препарату "Молнупіравір", який був законтарктований нами. Це противірусний препарат прямої дії", - сказав Ляшко, додавши, що до регіонів вже було доставлено першу партію препарату "Ремдесевір" для лікування COVID-19.

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