У луцькому виші шитимуть еко-меблі
02 лютий, 23:20
У Луцькому національному технічному університеті пошиють крісла-мішки із вторинної сировини.
Про це «Конкурент» повідомили у навчальному закладі.
Ідея пошити такі крісла належить студентці одного з факультетів. Дівчина помітила, що у коридорах навчального закладу та поруч із аудиторіями завжди стоять такі крісла для відпочинку студентів, і зауважила, що можна не купувати кожного разу нові, а пошити власні, з оригінальним дизайном.
«В ході обговорення ми прийшли до думки, що оскільки університет намагається бути соціально відповідальним і потихеньку ставати «зеленим університетом», чом би не зробити крісла із вторинних матеріалів? Тим паче коли є можливість сировину зібрати. В нас є спеціальність «Легка промисловість», і буде кому їх шити», – розповів у коментарі нашим журналістам начальник науково-дослідної частини, керівник стартап-школи Луцького НТУ Максим Войчук.
За екопроект університет візьметься у співпраці з відомою луцькою громадською організацією Zero waste Lutsk. Очільниця ГО Катерина Демидюк розповіла, що збір вторинної сировини почнуть уже 15 лютого.
«Ми допомагатимемо інформаційно, і будемо слідкувати, щоб зробили все правильно у плані екологічності: допоможемо зібрати матеріали, проконсультуємо, якщо буде потрібно, про те, як краще їх використовувати. Таким чином вони зроблять крісла-мішки, не закупляючи жодних матеріалів. Кожен має вдома залишки тканини і фурнітури, яка зрештою колись опиниться у смітнику. Так само багато хто викидає пінопласт. Студенти будуть кришити пінопласт, і наповнювати ним ці крісла-мішки», – пояснює Катерина.
Поки конкретних планів стосовно того, скільки шити крісел-мішків навчальний заклад не має. Спершу спробують зробити 5-10, а якщо все вдасться, робитимуть такі крісла періодично.
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Про це «Конкурент» повідомили у навчальному закладі.
Ідея пошити такі крісла належить студентці одного з факультетів. Дівчина помітила, що у коридорах навчального закладу та поруч із аудиторіями завжди стоять такі крісла для відпочинку студентів, і зауважила, що можна не купувати кожного разу нові, а пошити власні, з оригінальним дизайном.
«В ході обговорення ми прийшли до думки, що оскільки університет намагається бути соціально відповідальним і потихеньку ставати «зеленим університетом», чом би не зробити крісла із вторинних матеріалів? Тим паче коли є можливість сировину зібрати. В нас є спеціальність «Легка промисловість», і буде кому їх шити», – розповів у коментарі нашим журналістам начальник науково-дослідної частини, керівник стартап-школи Луцького НТУ Максим Войчук.
За екопроект університет візьметься у співпраці з відомою луцькою громадською організацією Zero waste Lutsk. Очільниця ГО Катерина Демидюк розповіла, що збір вторинної сировини почнуть уже 15 лютого.
«Ми допомагатимемо інформаційно, і будемо слідкувати, щоб зробили все правильно у плані екологічності: допоможемо зібрати матеріали, проконсультуємо, якщо буде потрібно, про те, як краще їх використовувати. Таким чином вони зроблять крісла-мішки, не закупляючи жодних матеріалів. Кожен має вдома залишки тканини і фурнітури, яка зрештою колись опиниться у смітнику. Так само багато хто викидає пінопласт. Студенти будуть кришити пінопласт, і наповнювати ним ці крісла-мішки», – пояснює Катерина.
Поки конкретних планів стосовно того, скільки шити крісел-мішків навчальний заклад не має. Спершу спробують зробити 5-10, а якщо все вдасться, робитимуть такі крісла періодично.
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