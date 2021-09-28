Волинський історик розповів, як можна «розкрутити» туристичну привабливість Ковеля. ВІДЕО

Андрій Павляшик одним з найцікавіших туристичних магнітів цього міста вважає залізницю.



У програмі «По дорозі» 1 лютого на



«Перший магніт у Ковелі, який приходить у голову і який мені особисто дуже цікавий, – це залізниця. Там справді є історія, і добре, що є фотографії. На тому залізничному вокзалі, хай він був перебудований, хай він не має оригінального вигляду XIX ст., були і останній імператор Австро-Угорської імперії, і король Баварії Людвіг. За однією з версій там проїжджав навіть Гітлер. Я знайшов фотографію, що там була імператорська трупа балету з Відня. На тій фотографії вони у вагоні сидять під час Першої світової війни», – поділився історик.



На його думку, щоб донести цю інформацію туристам, можна зробити театралізоване дійство, роздрукувати у великому вигляді фотографії.



«Якби була можливість завести людей у депо, виставити там фотографії, зробити якесь шоу «Як жив залізничник 100 років тому». Посадити людей на якусь умовну дрезину, провезти їх до Турії, до залізничного мосту (там їхати буквально метрів 700) і показати фотографії, яким той міст був у довоєнний період, як його підірвали, як відбудовували. Ну а потім зробити якийсь обід залізничника столітньої давнини», – висловив ідею Андрій Павляшик.



Також, на його думку, заслуговує на увагу історія князів Сангушків, яка пов’язана з історією Ковеля.



«Можна зробити театралізовану історію для гостей на березі Турії. Тим більше там гарні пейзажі і там стояв замок цих князів», – каже історик.



За його словами, у місті є чимало й інших об’єктів та історій, вартих уваги.



«Наприклад, один з найбільших костелів на Волині, який був підірваний під час Другої світової війни. Є фотографії, схеми, який він мав вигляд, як його фінансували люди», – додав Андрій Павляшик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Історик та екскурсовод родом з Ковеляодним з найцікавіших туристичних магнітів цього міста вважає залізницю.У програмі «По дорозі» 1 лютого на 12 каналі він розповів, як можна «розкрутити» цей об’єкт.«Перший магніт у Ковелі, який приходить у голову і який мені особисто дуже цікавий, – це залізниця. Там справді є історія, і добре, що є фотографії. На тому залізничному вокзалі, хай він був перебудований, хай він не має оригінального вигляду XIX ст., були і останній імператор Австро-Угорської імперії, і король Баварії Людвіг. За однією з версій там проїжджав навіть Гітлер. Я знайшов фотографію, що там була імператорська трупа балету з Відня. На тій фотографії вони у вагоні сидять під час Першої світової війни», – поділився історик.На його думку, щоб донести цю інформацію туристам, можна зробити театралізоване дійство, роздрукувати у великому вигляді фотографії.«Якби була можливість завести людей у депо, виставити там фотографії, зробити якесь шоу «Як жив залізничник 100 років тому». Посадити людей на якусь умовну дрезину, провезти їх до Турії, до залізничного мосту (там їхати буквально метрів 700) і показати фотографії, яким той міст був у довоєнний період, як його підірвали, як відбудовували. Ну а потім зробити якийсь обід залізничника столітньої давнини», – висловив ідею Андрій Павляшик.Також, на його думку, заслуговує на увагу історія князів Сангушків, яка пов’язана з історією Ковеля.«Можна зробити театралізовану історію для гостей на березі Турії. Тим більше там гарні пейзажі і там стояв замок цих князів», – каже історик.За його словами, у місті є чимало й інших об’єктів та історій, вартих уваги.«Наприклад, один з найбільших костелів на Волині, який був підірваний під час Другої світової війни. Є фотографії, схеми, який він мав вигляд, як його фінансували люди», – додав Андрій Павляшик.

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