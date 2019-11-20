Працівникам Волинського облавтодору боргують зарплату за п'ять місяців. ВІДЕО
Сьогодні, 06:20
Працівники дочірнього підприємства "Волинський облавтодор" державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" у грудні 2021 року отримали повідомлення про ліквідацію підприємства і скорочення.
Про це розповів Суспільному машиніст філії "Луцький райавтодор" Віктор Чикор.
Чоловік каже, що зарплату не отримують уже п'ять місяців.
Ще один працівник "Луцьк райавтодору" Микола Крищук розповів, що у зв'язку з ліквідацією підприємства написав заяву на перехід до Львівського облавтодору. "Мали переходити із 2 лютого, але при такій ситуації, що снігопад, якщо людей скоротять, то не буде кому працювати, то ще продовжили на місяць", — додає чоловік.
Директор Волинського облавтодору Руслан Мандзюк підтвердив інформацію, що підприємство у процесі ліквідації.
Зі слів начальника філії "Луцький райавтодор" Олега Калинюка, на разі створена ліквідаційна комісія, яка займається припиненням роботи "Волинського облавтодору". Нині підприємство працює, як субпідрядник Львівського облавтодору.
Офіційної відповіді про причини заборгованості та коли вона буде погашена, а також на якому етапі ліквідації облавтодор станом на 2 лютого не надійшло.
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Про це розповів Суспільному машиніст філії "Луцький райавтодор" Віктор Чикор.
Чоловік каже, що зарплату не отримують уже п'ять місяців.
Ще один працівник "Луцьк райавтодору" Микола Крищук розповів, що у зв'язку з ліквідацією підприємства написав заяву на перехід до Львівського облавтодору. "Мали переходити із 2 лютого, але при такій ситуації, що снігопад, якщо людей скоротять, то не буде кому працювати, то ще продовжили на місяць", — додає чоловік.
Директор Волинського облавтодору Руслан Мандзюк підтвердив інформацію, що підприємство у процесі ліквідації.
Зі слів начальника філії "Луцький райавтодор" Олега Калинюка, на разі створена ліквідаційна комісія, яка займається припиненням роботи "Волинського облавтодору". Нині підприємство працює, як субпідрядник Львівського облавтодору.
Офіційної відповіді про причини заборгованості та коли вона буде погашена, а також на якому етапі ліквідації облавтодор станом на 2 лютого не надійшло.
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