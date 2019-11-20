Працівникам Волинського облавтодору боргують зарплату за п'ять місяців. ВІДЕО





Про це розповів Віктор Чикор.



Чоловік каже, що зарплату не отримують уже п'ять місяців.



Ще один працівник "Луцьк райавтодору" Микола Крищук розповів, що у зв'язку з ліквідацією підприємства написав заяву на перехід до Львівського облавтодору. "Мали переходити із 2 лютого, але при такій ситуації, що снігопад, якщо людей скоротять, то не буде кому працювати, то ще продовжили на місяць", — додає чоловік.



Директор Волинського облавтодору Руслан Мандзюк підтвердив інформацію, що підприємство у процесі ліквідації.



Зі слів начальника філії "Луцький райавтодор" Олега Калинюка, на разі створена ліквідаційна комісія, яка займається припиненням роботи "Волинського облавтодору". Нині підприємство працює, як субпідрядник Львівського облавтодору.



Офіційної відповіді про причини заборгованості та коли вона буде погашена, а також на якому етапі ліквідації облавтодор станом на 2 лютого не надійшло.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники дочірнього підприємства "Волинський облавтодор" державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" у грудні 2021 року отримали повідомлення про ліквідацію підприємства і скорочення.Про це розповів Суспільному машиніст філії "Луцький райавтодор"Чоловік каже, що зарплату не отримують уже п'ять місяців.Ще один працівник "Луцьк райавтодору"розповів, що у зв'язку з ліквідацією підприємства написав заяву на перехід до Львівського облавтодору. "Мали переходити із 2 лютого, але при такій ситуації, що снігопад, якщо людей скоротять, то не буде кому працювати, то ще продовжили на місяць", — додає чоловік.Директор Волинського облавтодорупідтвердив інформацію, що підприємство у процесі ліквідації.Зі слів начальника філії "Луцький райавтодор", на разі створена ліквідаційна комісія, яка займається припиненням роботи "Волинського облавтодору". Нині підприємство працює, як субпідрядник Львівського облавтодору.Офіційної відповіді про причини заборгованості та коли вона буде погашена, а також на якому етапі ліквідації облавтодор станом на 2 лютого не надійшло.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію