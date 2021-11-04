В Італії – нові правила в'їзду для туристів





Про це пише

Рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 2 лютого. Крім того, посадовці вирішили, що учні в школах не будуть масово йти на дистанційне навчання.



"Дані щодо вакцинації дуже обнадійливі. Ми хочемо, щоб Італія була ще більш відкритою, особливо для наших дітей", – сказав прем'єр-міністр країни Маріо Драгі.



Він зазначив, що уряд хоче значно обмежити використання дистанційного навчання, щоб дозволити більшій кількості дітей та підлітків ходити на заняття. Так політики вирішили, що учні, які перебували в контакті з хворими на коронавірус, повинні залишатися на карантині п'ять днів, а після цього періоду зробити тест на коронавірус. А ті, хто щепиться двома або трьома дозами вакцини, можуть не робити тест.



Дія сертифіката вакцинації буде необмеженою для тих, хто зробив три щеплення, а також для тих, хто перехворів на COVID-19 після двох доз вакцини.



Крім того, з 1 лютого, особи, які прибувають із країни Європейського Союзу, зможуть в'їжджати до Італії за "зеленим" пропуском – документом, який підтверджує наявність щонайменше двох доз вакцини або нещодавно перенесеного коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Італії ухвалила рішення послабити деякі карантинні обмеження в країні через високі темпи вакцинації проти COVID-19. Зокрема дію сертифіката вакцинації (Green Pass) зробили безлімітною для тих, хто отримав бустерне щеплення, а туристів прийматимуть на більш лояльних умовах.Про це пише Обозреватель.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 2 лютого. Крім того, посадовці вирішили, що учні в школах не будуть масово йти на дистанційне навчання."Дані щодо вакцинації дуже обнадійливі. Ми хочемо, щоб Італія була ще більш відкритою, особливо для наших дітей", – сказав прем'єр-міністр країни Маріо Драгі.Він зазначив, що уряд хоче значно обмежити використання дистанційного навчання, щоб дозволити більшій кількості дітей та підлітків ходити на заняття. Так політики вирішили, що учні, які перебували в контакті з хворими на коронавірус, повинні залишатися на карантині п'ять днів, а після цього періоду зробити тест на коронавірус. А ті, хто щепиться двома або трьома дозами вакцини, можуть не робити тест.Дія сертифіката вакцинації буде необмеженою для тих, хто зробив три щеплення, а також для тих, хто перехворів на COVID-19 після двох доз вакцини.Крім того, з 1 лютого, особи, які прибувають із країни Європейського Союзу, зможуть в'їжджати до Італії за "зеленим" пропуском – документом, який підтверджує наявність щонайменше двох доз вакцини або нещодавно перенесеного коронавірусу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію