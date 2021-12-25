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Коли відкриють новий спорткомплекс ВНУ на Світязі. ВІДЕО

Коли відкриють новий спорткомплекс ВНУ на Світязі. ВІДЕО
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось стверджує, що спорткомплекс на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» на Світязі завершать будувати до червня-липня 2022 року. Після цього його відкриють.

Про це він повідомив у програмі «Актуально» на 12 каналі 1 лютого.

«Це буде в першу чергу великий ігровий спортивний зал. Основний майданчик – 40х20 м. У Луцьку тільки спортивна школа має такий волейбольний майданчик. Крім того, там буде зал для боротьби і тренажерний зал, щоб мали можливість тренуватися і легкоатлети, і борці, й інші спортсмени», – розповів очільник вишу.

За його словами, у літній період там будуть заняття з фітнесу для відпочивальників.

«Хочу публічно щиро подякувати ОДА і облраді за підтримку вищої освіти. Волинь – єдина область в Україні, де є така підтримка. І завдяки тільки цій підтримці ми маємо фінансування за кошти Державного фонду регіонального розвитку такого досить великого будівництва. Його вартість – більше 50 мільйонів гривень», – зауважив Анатолій Цьось.


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Теги: спорткомплекс, Світязь, ВНУ
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