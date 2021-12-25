Коли відкриють новий спорткомплекс ВНУ на Світязі. ВІДЕО

Анатолій Цьось стверджує, що спорткомплекс на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» на Світязі завершать будувати до червня-липня 2022 року. Після цього його відкриють.



Про це він повідомив у програмі «Актуально» на



«Це буде в першу чергу великий ігровий спортивний зал. Основний майданчик – 40х20 м. У Луцьку тільки спортивна школа має такий волейбольний майданчик. Крім того, там буде зал для боротьби і тренажерний зал, щоб мали можливість тренуватися і легкоатлети, і борці, й інші спортсмени», – розповів очільник вишу.



За його словами, у літній період там будуть заняття з фітнесу для відпочивальників.



«Хочу публічно щиро подякувати ОДА і облраді за підтримку вищої освіти. Волинь – єдина область в Україні, де є така підтримка. І завдяки тільки цій підтримці ми маємо фінансування за кошти Державного фонду регіонального розвитку такого досить великого будівництва. Його вартість – більше 50 мільйонів гривень», – зауважив Анатолій Цьось.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українкистверджує, що спорткомплекс на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» на Світязі завершать будувати до червня-липня 2022 року. Після цього його відкриють.Про це він повідомив у програмі «Актуально» на 12 каналі 1 лютого.«Це буде в першу чергу великий ігровий спортивний зал. Основний майданчик – 40х20 м. У Луцьку тільки спортивна школа має такий волейбольний майданчик. Крім того, там буде зал для боротьби і тренажерний зал, щоб мали можливість тренуватися і легкоатлети, і борці, й інші спортсмени», – розповів очільник вишу.За його словами, у літній період там будуть заняття з фітнесу для відпочивальників.«Хочу публічно щиро подякувати ОДА і облраді за підтримку вищої освіти. Волинь – єдина область в Україні, де є така підтримка. І завдяки тільки цій підтримці ми маємо фінансування за кошти Державного фонду регіонального розвитку такого досить великого будівництва. Його вартість – більше 50 мільйонів гривень», – зауважив Анатолій Цьось.

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