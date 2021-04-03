В Україні – новий рекорд за кількістю захворілих на коронавірус

За добу 02 лютого в Україні:◾️ зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4 446, серед медпрацівників – 1 035);◾️ 73 195 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 3 лютого.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 4 136 осіб;◾️ летальних випадків – 210;◾️ одужало – 9 380 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 169 897 осіб;◾️ одужали – 3 650 854 особи;◾️ летальних випадків – 100 809◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 308 056.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом провели 30 514 023 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 2437;Вінницька область – 1407;Дніпропетровська область – 2017;Донецька область – 1754;Житомирська область – 2933;Закарпатська область – 818;Запорізька область – 1043;Івано-Франківська область – 2423;Київська область – 1439;Кіровоградська область – 308;Луганська область – 840;Львівська область – 2369;Миколаївська область – 823;Одеська область – 2982;Полтавська область – 1284;Рівненська область – 1986;Сумська область – 1662;Тернопільська область – 1644;Харківська область – 1827;Херсонська область – 968;Хмельницька область – 2283;Черкаська область – 931;Чернівецька область – 975;Чернігівська область – 1115.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.