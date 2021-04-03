В Україні – новий рекорд за кількістю захворілих на коронавірус
Сьогодні, 09:07
За добу 02 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4 446, серед медпрацівників – 1 035);
◾️ 73 195 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 3 лютого.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 136 осіб;
◾️ летальних випадків – 210;
◾️ одужало – 9 380 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 169 897 осіб;
◾️ одужали – 3 650 854 особи;
◾️ летальних випадків – 100 809
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 308 056.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом провели 30 514 023 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2437;
Вінницька область – 1407;
Волинська область – 1352;
Дніпропетровська область – 2017;
Донецька область – 1754;
Житомирська область – 2933;
Закарпатська область – 818;
Запорізька область – 1043;
Івано-Франківська область – 2423;
Київська область – 1439;
Кіровоградська область – 308;
Луганська область – 840;
Львівська область – 2369;
Миколаївська область – 823;
Одеська область – 2982;
Полтавська область – 1284;
Рівненська область – 1986;
Сумська область – 1662;
Тернопільська область – 1644;
Харківська область – 1827;
Херсонська область – 968;
Хмельницька область – 2283;
Черкаська область – 931;
Чернівецька область – 975;
Чернігівська область – 1115.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4 446, серед медпрацівників – 1 035);
◾️ 73 195 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 3 лютого.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 136 осіб;
◾️ летальних випадків – 210;
◾️ одужало – 9 380 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 169 897 осіб;
◾️ одужали – 3 650 854 особи;
◾️ летальних випадків – 100 809
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 308 056.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом провели 30 514 023 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2437;
Вінницька область – 1407;
Волинська область – 1352;
Дніпропетровська область – 2017;
Донецька область – 1754;
Житомирська область – 2933;
Закарпатська область – 818;
Запорізька область – 1043;
Івано-Франківська область – 2423;
Київська область – 1439;
Кіровоградська область – 308;
Луганська область – 840;
Львівська область – 2369;
Миколаївська область – 823;
Одеська область – 2982;
Полтавська область – 1284;
Рівненська область – 1986;
Сумська область – 1662;
Тернопільська область – 1644;
Харківська область – 1827;
Херсонська область – 968;
Хмельницька область – 2283;
Черкаська область – 931;
Чернівецька область – 975;
Чернігівська область – 1115.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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