Курс валют у Луцьку на 3 лютого
Сьогодні, 09:14
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 3 лютого, такий: купівля – 28,18, продаж – 28,30.
Євро купують за 31,83, продають за 32,00.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,85, а купують за 7,00.
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Євро купують за 31,83, продають за 32,00.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,85, а купують за 7,00.
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