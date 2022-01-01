На Волині знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за добу
Сьогодні, 09:23
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1352 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 291 дитина та 43 медпрацівники.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 219,
Летальних випадків (осіб) – 5:
— Луцький район – 1 випадок в Рожищенській ТГ;
— Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;
— Камінь-Каширський район – 1 випадок у Прилісненській ТГ;
— Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку у Велицькій ТГ та Сереховичівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 3550,
методом ІФА (осіб) – 227.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 526 хворих:
Луцька ТГ – 292
Боратинська ТГ – 41
Берестечківська ТГ — 11
Городищенська ТГ – 13
Горохівська ТГ – 56
Доросинівська ТГ — 4
Ківерцівська ТГ – 11
Колківська – 9
Копачівська ТГ — 11
Мар’янівська ТГ – 2
Олицька ТГ — 6
Підгайцівська ТГ – 15
Рожищенська ТГ – 52
Цуманська ТГ – 3
Володимир-Волинський район – 256 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 70
Затурцівська ТГ — 7
Зимнівська ТГ – 25
Іваничівська ТГ – 11
Литовезька ТГ — 2
Локачинська ТГ — 48
Нововолинська ТГ – 57
Оваднівська ТГ – 5
Павлівська ТГ – 11
Поромівська ТГ – 2
Устилузька ТГ — 18
Камінь-Каширський район – 268 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 76
Любешівська ТГ — 960
Маневицька ТГ – 82
Прилісненська ТГ – 18
Сошичненська ТГ — 2
Ковельський район – 302 хворих:
Голобська ТГ – 9
Велицька ТГ — 2
Вишнівська ТГ – 1
Головненська ТГ – 1
Дубечненська ТГ — 3
Дубівська ТГ – 29
Забродівськ а ТГ — 7
Ковельська ТГ – 167
Колодяжненська ТГ — 4
Люблинецька ТГ – 8
Любомльська ТГ – 15
Поворська ТГ -1
Ратнівська ТГ – 29
Рівненська ТГ – 3
Самарівська ТГ – 1
Сереховичівська ТГ — 7
Старовижівська ТГ – 11
Турійська ТГ – 4
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 113814 (з них дітей – 9097 та медичних працівників –4878),
одужали ( осіб) – 102 705 (з них дітей – 7331 та медичних працівників –4445),
летальних випадків (осіб) –2273 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 450285,
методом ІФА (осіб) –213890.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 02 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1530 щеплень. Першою дозою щепили — 599 осіб, другою дозою – 693 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 238 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 340560 людей, отримали дві дози – 316942 людини, отримали додаткову дозу – 409 людей, бустерну дозу – 5024 людини. Загалом провели 662935 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 219,
Летальних випадків (осіб) – 5:
— Луцький район – 1 випадок в Рожищенській ТГ;
— Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;
— Камінь-Каширський район – 1 випадок у Прилісненській ТГ;
— Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку у Велицькій ТГ та Сереховичівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 3550,
методом ІФА (осіб) – 227.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 526 хворих:
Луцька ТГ – 292
Боратинська ТГ – 41
Берестечківська ТГ — 11
Городищенська ТГ – 13
Горохівська ТГ – 56
Доросинівська ТГ — 4
Ківерцівська ТГ – 11
Колківська – 9
Копачівська ТГ — 11
Мар’янівська ТГ – 2
Олицька ТГ — 6
Підгайцівська ТГ – 15
Рожищенська ТГ – 52
Цуманська ТГ – 3
Володимир-Волинський район – 256 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 70
Затурцівська ТГ — 7
Зимнівська ТГ – 25
Іваничівська ТГ – 11
Литовезька ТГ — 2
Локачинська ТГ — 48
Нововолинська ТГ – 57
Оваднівська ТГ – 5
Павлівська ТГ – 11
Поромівська ТГ – 2
Устилузька ТГ — 18
Камінь-Каширський район – 268 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 76
Любешівська ТГ — 960
Маневицька ТГ – 82
Прилісненська ТГ – 18
Сошичненська ТГ — 2
Ковельський район – 302 хворих:
Голобська ТГ – 9
Велицька ТГ — 2
Вишнівська ТГ – 1
Головненська ТГ – 1
Дубечненська ТГ — 3
Дубівська ТГ – 29
Забродівськ а ТГ — 7
Ковельська ТГ – 167
Колодяжненська ТГ — 4
Люблинецька ТГ – 8
Любомльська ТГ – 15
Поворська ТГ -1
Ратнівська ТГ – 29
Рівненська ТГ – 3
Самарівська ТГ – 1
Сереховичівська ТГ — 7
Старовижівська ТГ – 11
Турійська ТГ – 4
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 113814 (з них дітей – 9097 та медичних працівників –4878),
одужали ( осіб) – 102 705 (з них дітей – 7331 та медичних працівників –4445),
летальних випадків (осіб) –2273 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 450285,
методом ІФА (осіб) –213890.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 02 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1530 щеплень. Першою дозою щепили — 599 осіб, другою дозою – 693 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 238 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 340560 людей, отримали дві дози – 316942 людини, отримали додаткову дозу – 409 людей, бустерну дозу – 5024 людини. Загалом провели 662935 щеплень.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за добу
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 3 лютого
Сьогодні, 09:14
В Україні – новий рекорд за кількістю захворілих на коронавірус
Сьогодні, 09:07
Вчені довели, що вакцинація захищає від постковідного синдрому
Сьогодні, 08:09
В Італії – нові правила в'їзду для туристів
Сьогодні, 07:00
Медіа