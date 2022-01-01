На Волині знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за добу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1352 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 291 дитина та 43 медпрацівники.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 219,Летальних випадків (осіб) – 5:— Луцький район – 1 випадок в Рожищенській ТГ;— Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;— Камінь-Каширський район – 1 випадок у Прилісненській ТГ;— Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку у Велицькій ТГ та Сереховичівській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 3550,методом ІФА (осіб) – 227.– 526 хворих:Луцька ТГ – 292Боратинська ТГ – 41Берестечківська ТГ — 11Городищенська ТГ – 13Горохівська ТГ – 56Доросинівська ТГ — 4Ківерцівська ТГ – 11Колківська – 9Копачівська ТГ — 11Мар’янівська ТГ – 2Олицька ТГ — 6Підгайцівська ТГ – 15Рожищенська ТГ – 52Цуманська ТГ – 3– 256 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 70Затурцівська ТГ — 7Зимнівська ТГ – 25Іваничівська ТГ – 11Литовезька ТГ — 2Локачинська ТГ — 48Нововолинська ТГ – 57Оваднівська ТГ – 5Павлівська ТГ – 11Поромівська ТГ – 2Устилузька ТГ — 18– 268 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 76Любешівська ТГ — 960Маневицька ТГ – 82Прилісненська ТГ – 18Сошичненська ТГ — 2– 302 хворих:Голобська ТГ – 9Велицька ТГ — 2Вишнівська ТГ – 1Головненська ТГ – 1Дубечненська ТГ — 3Дубівська ТГ – 29Забродівськ а ТГ — 7Ковельська ТГ – 167Колодяжненська ТГ — 4Люблинецька ТГ – 8Любомльська ТГ – 15Поворська ТГ -1Ратнівська ТГ – 29Рівненська ТГ – 3Самарівська ТГ – 1Сереховичівська ТГ — 7Старовижівська ТГ – 11Турійська ТГ – 4захворіли (осіб) – 113814 (з них дітей – 9097 та медичних працівників –4878),одужали ( осіб) – 102 705 (з них дітей – 7331 та медичних працівників –4445),летальних випадків (осіб) –2273 (1 дитина та 35 медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 450285,методом ІФА (осіб) –213890.За добу 02 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1530 щеплень. Першою дозою щепили — 599 осіб, другою дозою – 693 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 238 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 340560 людей, отримали дві дози – 316942 людини, отримали додаткову дозу – 409 людей, бустерну дозу – 5024 людини. Загалом провели 662935 щеплень.