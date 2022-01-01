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На Волині знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за добу

На Волині знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за добу
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1352 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 291 дитина та 43 медпрацівники.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 219,
Летальних випадків (осіб) – 5:

— Луцький район – 1 випадок в Рожищенській ТГ;

— Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;

— Камінь-Каширський район – 1 випадок у Прилісненській ТГ;

— Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку у Велицькій ТГ та Сереховичівській ТГ.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 3550,
методом ІФА (осіб) – 227.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 526 хворих:

Луцька ТГ – 292
Боратинська ТГ – 41
Берестечківська ТГ — 11
Городищенська ТГ – 13
Горохівська ТГ – 56
Доросинівська ТГ — 4
Ківерцівська ТГ – 11
Колківська – 9
Копачівська ТГ — 11
Мар’янівська ТГ – 2
Олицька ТГ — 6
Підгайцівська ТГ – 15
Рожищенська ТГ – 52
Цуманська ТГ – 3

Володимир-Волинський район – 256 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 70
Затурцівська ТГ — 7
Зимнівська ТГ – 25
Іваничівська ТГ – 11
Литовезька ТГ — 2
Локачинська ТГ — 48
Нововолинська ТГ – 57
Оваднівська ТГ – 5
Павлівська ТГ – 11
Поромівська ТГ – 2
Устилузька ТГ — 18

Камінь-Каширський район – 268 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 76
Любешівська ТГ — 960
Маневицька ТГ – 82
Прилісненська ТГ – 18
Сошичненська ТГ — 2

Ковельський район – 302 хворих:

Голобська ТГ – 9
Велицька ТГ — 2
Вишнівська ТГ – 1
Головненська ТГ – 1
Дубечненська ТГ — 3
Дубівська ТГ – 29
Забродівськ а ТГ — 7
Ковельська ТГ – 167
Колодяжненська ТГ — 4
Люблинецька ТГ – 8
Любомльська ТГ – 15
Поворська ТГ -1
Ратнівська ТГ – 29
Рівненська ТГ – 3
Самарівська ТГ – 1
Сереховичівська ТГ — 7
Старовижівська ТГ – 11
Турійська ТГ – 4

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 113814 (з них дітей – 9097 та медичних працівників –4878),
одужали ( осіб) – 102 705 (з них дітей – 7331 та медичних працівників –4445),
летальних випадків (осіб) –2273 (1 дитина та 35 медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 450285,
методом ІФА (осіб) –213890.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 02 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1530 щеплень. Першою дозою щепили — 599 осіб, другою дозою – 693 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 238 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 340560 людей, отримали дві дози – 316942 людини, отримали додаткову дозу – 409 людей, бустерну дозу – 5024 людини. Загалом провели 662935 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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