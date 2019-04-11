«Людина, яка дуже любила життя»: колеги і друзі публікують щемливі спогади про Миколу Романюка

Сьогодні, 3 лютого 2022 року, – рівно 5 років від дня смерті багаторічного очільника ЛуцькаЛучани згадують його як людину, яка присвятила себе місту, була справжнім професіоналом, мала добре серце і прекрасне почуття гумору.Щороку 3 лютого стрічки соцмереж переповнюють щемливі спогади друзів, рідних, колег та знайомих Миколи Ярославовича. У них міського голову називають людиною, яка дуже любила життя й завжди вірила у те, що все буде добре.Син Миколи Романюка«Завжди усміхнений , завжди позитивний, завжди оптимістичний, завжди з добром до людей! В будь-яких негараздах завжди завершував фразою «Все буде добре», так воно й було», – написав він про батька.Перший заступник Ковельського міського голови, який раніше був першим заступником Миколи Романюка«Рівно п’ять років тому моє життя, та і життя моїх друзіврозділилось на до і після. Не стало нашого шефа, друга, наставника – Луцького міського голови Миколи Романюка!Людина з великої літери – людини, яка дуже любила життя. Микола Ярославович мав прекрасне почуття гумору і, розуміючи це, ми з Сергієм в 2015-му році зробили невеличкий подарунок. Коли картина була розпакована сміх не вщухав хвилин 10», – поділився спогадами Тарас Яковлев.Фотограф«Він не дуже любив фотографуватися, але посада та публічність змушувала його це робити. Саме сьогодні – п'ять років, як не стало Миколи Ярославовича. Спокійний, врівноважений, щирий, веселий, добрий, хай саме таким залишається у нашій пам'яті», - пригадав Павло Березюк і додав фото свого авторства із Миколою Романюком.Депутат Луцької міської радиОкрім гарних спогадів про Миколу Ярославовича, у своєму дописі Михайло Наход написав, що нині нам дуже бракує саме таких лідерів.«Сьогодні 5 років як немає з нами Миколи Романюка.Лучанин його пам'ятають як прогресивного міського голову, який виконував свої обіцянки і завжди з повагою ставився до людей.Я пам'ятаю його і під час роботи на інших посадах: в Приватбанку, у Волинській ОДА, в Асоціації відкритих міст... В ньому поєднувались ряд якостей, які притягували людей: доброта, толерантність, розсудливість і одночасно прямота та вміння приймати швидкі рішення.Сьогодні нам дуже бракує таких лідерів.Вічна та світла пам'ять Миколі Ярославовичу», – написав Михайло Наход і подякував людям, які створили кригу пам'яті про покійного мера Луцька.Депутат Луцької міської радиТепер депутат, а тоді телеведучий Тарас Шкітер з-поміж іншого пригадав інтерв’ю Миколи Романюка для програми «Протилежний погляд»:«Не віриться,що минуло вже 5 років, як нас покинув мер міста – Микола Ярославович Романюк.Лучани двічі довірили місто цій людині. На жаль, свою другу каденцію Микола Ярославович до кінця не добув.Його любили і поважали в нашому місті і за його межами. Микола Ярославович вмів об’єднати депутатські групи, фракції та примиритись з опозицією. Це був дійсно гідний господарник та великий політик.Мені пощастило, бо я був знайомий з покійним міським головою. В пам’яті закарбувалась одна цікава розмова на камеру.Ми записували розлоге інтерв’ю для програми «Протилежний погляд», і я запитав в Миколи Ярославовича про те, яким він бачить наше місто через 10 років.Мер відповів, що він бачить Луцьк з максимальною кількістю електротранспорту, зі студмістечком, з власним аеропортом, без кіосків…Минуло вже 5 років, а інтерв’ю досі не втратило актуальності. Рекомендую до перегляду».Журналістка, головна редакторка видання «Перший»«Вічного спокою, світлої пам’яті та Царства Небесного, Миколо Ярославовичу! Вже 5 років, як Ваша душа пішла до Господа. І я часто-часто думаю, "а що, якби..." Але - на все Воля Божа.Для мене Ви стали дійсно Людиною, з якою пов'язано багато гарного, доброго, щирого, з душею. Знаю, що між нами були розуміння, довіра, підтримка (хоч і без вибухів не обходилося). Дякую за справжніх людей, які з'явилися у моєму житті завдяки Вам. Пам'ятаю, люблю і молюся.Цей скрін - про те, як навіть у роботі ми знаходили можливість жартувати. І скільки такого - лише у пам'яті...У Бога немає мертвих. Впевнена, що Ваша душа знайшла спочинок в оселях Господа та блаженне життя», - написала Ольга Булковська.Священник«Молимось, любимо, пам'ятаємо... Вічна Вам пам'ять, Микола Ярославович.Минуло п’ять років з дня відходу у вічність до Господа міського голови Луцька Миколи Романюка. Взірцевий мер. Упокой, Господи», – написав священнослужитель.