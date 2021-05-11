Чому на стінах новозбудованої школи на Волині з`являється цвіль. ВІДЕО





Про це пише



Батьки скаржаться: це не єдиний недолік будівництва. Але якщо на інші ще можна закрити очі, то постійне підтоплення школи може призвести до того, що через роки два-три її й зовсім не буде.



Діти у Башликах навчалися у старому приміщенні клубу, а школу чекали не один десяток років. У 2018-му нарешті залили фундамент, а 18 січня 2022-го заклад відкрили. Втім, вже за два тижні через сирість на стінах підвалу з’явився грибок. В інших частинах приміщення – тріщини.



Батьки школярів переконані: часу на роздуми немає, треба поспішати, аби недоліки будівництва не призвели до ще гірших наслідків.



Директор школи грибком у підвалі не переймається. Мовляв, діти там не вчаться, тож і проблема це – не його. А голова Цуманської громади каже:



“Можливо, треба буде проводити якісь роботи додатково. Зокрема, відводити воду далі від фундаментів і робити злив трошки далі. Але це не було проектно-кошторисною документацією передбачено, тому підрядник цього не зробив. Зрештою, він зобов’язався усунути недоліки”, – зауважив Анатолій Дорощук.



Цікаво, що 18 січня цей же підрядник нашим журналістам казав, що проблема підтоплення – у прорваній трубі.



“Її підремонтували. Була вода, воду викачали, її нема. Надіємся, що й не буде”, – пояснив тоді керівник підприємства-підрядника “Олицький агробуд” Олег Войчак.



Але, як ми вже знаємо, проблему це не вирішило. Тож її причина досі невідома.



До слова, цю школу збудували в рамках програми президента України “Велике будівництво”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коридорами новозбудованої башликівської школи, що в Луцькому районі, вже бігають школярі, у класах – проводять уроки, а у підвалі – все ще працюють робітники. Вони щодня приходять, аби викачати воду з шкільного підземелля, але вона з’являється знову – вже в той самий день.Про це пише 12 канал Батьки скаржаться: це не єдиний недолік будівництва. Але якщо на інші ще можна закрити очі, то постійне підтоплення школи може призвести до того, що через роки два-три її й зовсім не буде.Діти у Башликах навчалися у старому приміщенні клубу, а школу чекали не один десяток років. У 2018-му нарешті залили фундамент, а 18 січня 2022-го заклад відкрили. Втім, вже за два тижні через сирість на стінах підвалу з’явився грибок. В інших частинах приміщення – тріщини.Батьки школярів переконані: часу на роздуми немає, треба поспішати, аби недоліки будівництва не призвели до ще гірших наслідків.Директор школи грибком у підвалі не переймається. Мовляв, діти там не вчаться, тож і проблема це – не його. А голова Цуманської громади каже:“Можливо, треба буде проводити якісь роботи додатково. Зокрема, відводити воду далі від фундаментів і робити злив трошки далі. Але це не було проектно-кошторисною документацією передбачено, тому підрядник цього не зробив. Зрештою, він зобов’язався усунути недоліки”, – зауваживЦікаво, що 18 січня цей же підрядник нашим журналістам казав, що проблема підтоплення – у прорваній трубі.“Її підремонтували. Була вода, воду викачали, її нема. Надіємся, що й не буде”, – пояснив тоді керівник підприємства-підрядника “Олицький агробуд”Але, як ми вже знаємо, проблему це не вирішило. Тож її причина досі невідома.До слова, цю школу збудували в рамках програми президента України “Велике будівництво”.

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