На Волині відремонтували 16 медичних закладів. ФОТО

У 2021 році на Волині реконструювали 3 приймальні відділення екстреної медичної допомоги та 13 амбулаторій.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Приймальне відділення Ковельського МТМО вдалося відремонтувати менше ніж за рік. Зокрема, на будівельні роботи з державного бюджету виділили 8 млн грн. Окрім того, до фінансування долучилась Ковельська міська рада. Площа відновленого приміщення становить 1 370 кв.м. до реконструкції вона була – 157 кв. м. У відділенні облаштували оглядові та консультативні приміщення, процедурно-перев’язувальну кімнату, приміщення з ліжками тимчасового перебування тощо.Відновлення частини приміщень приймального відділення Волинської обласної клінічної лікарні розпочалося у жовтні 2020 року. Загальна кошторисна вартість об’єкту становить понад 20 мільйонів гривень. Кошти виділені з державного та обласного бюджетів. Площа відреконстуйованого медичного закладу – 1 384,1 кв.м.Із старого приміщення з вузькими коридорами та відсутньою технікою відділення екстреної медичної допомоги Луцької міської клінічної лікарні перетворилось на сучасний та просторий заклад медичної допомоги, у якому працюють чергові лікарі (загалом цілодобово чергують 12 лікарів різних спеціальностей) та доступна сучасна діагностична техніка. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт становила понад 34 мільйони гривень. Зокрема, з державного бюджету було виділено 9,5 млн грн та 19 млн 681 тис. грн – кошти Луцького міського бюджету. Площа оновленого закладу – 1 785 кв.м.Мова не лише про реконструкцію та будівництво медзакладів, а й про придбання потужного медичного обладнання. Лише для приймальних відділень закуплено обладнання на 120 млн грн. Це 1 УЗД-апарат, 5 КТ, 3 рентгени та 1 ангіограф. Зокрема, по одному КТ закупили для Нововолинського і Любомльського приймальних відділень, 1 УЗД для Камінь-Каширського. Решта обладнання вже для завершених у 2021 році приймальних: Волинська обласна лікарня (1 КТ, 1 рентген), Луцька міська лікарня (1 КТ, 1 рентген), Ковельська МТМО (1 КТ, 1 рентген, 1 ангіограф).Окрім того, побудовано та відреконструйовано 13 амбулаторій: в селах Пульмо, Бихів, Облапи, Боровичі, Велика Глуша, Литовеж, Журавичі, Жидичин, Сокіл, Старий Чорторийськ, Уховецьк та селищах Устилуг та Люблинець. Детальніше про оновлені медзаклади.