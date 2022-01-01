На Волині відремонтували 16 медичних закладів. ФОТО
Сьогодні, 10:09
У 2021 році на Волині реконструювали 3 приймальні відділення екстреної медичної допомоги та 13 амбулаторій.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Приймальне відділення Ковельського МТМО вдалося відремонтувати менше ніж за рік. Зокрема, на будівельні роботи з державного бюджету виділили 8 млн грн. Окрім того, до фінансування долучилась Ковельська міська рада. Площа відновленого приміщення становить 1 370 кв.м. до реконструкції вона була – 157 кв. м. У відділенні облаштували оглядові та консультативні приміщення, процедурно-перев’язувальну кімнату, приміщення з ліжками тимчасового перебування тощо.
Відновлення частини приміщень приймального відділення Волинської обласної клінічної лікарні розпочалося у жовтні 2020 року. Загальна кошторисна вартість об’єкту становить понад 20 мільйонів гривень. Кошти виділені з державного та обласного бюджетів. Площа відреконстуйованого медичного закладу – 1 384,1 кв.м.
Із старого приміщення з вузькими коридорами та відсутньою технікою відділення екстреної медичної допомоги Луцької міської клінічної лікарні перетворилось на сучасний та просторий заклад медичної допомоги, у якому працюють чергові лікарі (загалом цілодобово чергують 12 лікарів різних спеціальностей) та доступна сучасна діагностична техніка. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт становила понад 34 мільйони гривень. Зокрема, з державного бюджету було виділено 9,5 млн грн та 19 млн 681 тис. грн – кошти Луцького міського бюджету. Площа оновленого закладу – 1 785 кв.м.
Мова не лише про реконструкцію та будівництво медзакладів, а й про придбання потужного медичного обладнання. Лише для приймальних відділень закуплено обладнання на 120 млн грн. Це 1 УЗД-апарат, 5 КТ, 3 рентгени та 1 ангіограф. Зокрема, по одному КТ закупили для Нововолинського і Любомльського приймальних відділень, 1 УЗД для Камінь-Каширського. Решта обладнання вже для завершених у 2021 році приймальних: Волинська обласна лікарня (1 КТ, 1 рентген), Луцька міська лікарня (1 КТ, 1 рентген), Ковельська МТМО (1 КТ, 1 рентген, 1 ангіограф).
Окрім того, побудовано та відреконструйовано 13 амбулаторій: в селах Пульмо, Бихів, Облапи, Боровичі, Велика Глуша, Литовеж, Журавичі, Жидичин, Сокіл, Старий Чорторийськ, Уховецьк та селищах Устилуг та Люблинець. Детальніше про оновлені медзаклади.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Приймальне відділення Ковельського МТМО вдалося відремонтувати менше ніж за рік. Зокрема, на будівельні роботи з державного бюджету виділили 8 млн грн. Окрім того, до фінансування долучилась Ковельська міська рада. Площа відновленого приміщення становить 1 370 кв.м. до реконструкції вона була – 157 кв. м. У відділенні облаштували оглядові та консультативні приміщення, процедурно-перев’язувальну кімнату, приміщення з ліжками тимчасового перебування тощо.
Відновлення частини приміщень приймального відділення Волинської обласної клінічної лікарні розпочалося у жовтні 2020 року. Загальна кошторисна вартість об’єкту становить понад 20 мільйонів гривень. Кошти виділені з державного та обласного бюджетів. Площа відреконстуйованого медичного закладу – 1 384,1 кв.м.
Із старого приміщення з вузькими коридорами та відсутньою технікою відділення екстреної медичної допомоги Луцької міської клінічної лікарні перетворилось на сучасний та просторий заклад медичної допомоги, у якому працюють чергові лікарі (загалом цілодобово чергують 12 лікарів різних спеціальностей) та доступна сучасна діагностична техніка. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт становила понад 34 мільйони гривень. Зокрема, з державного бюджету було виділено 9,5 млн грн та 19 млн 681 тис. грн – кошти Луцького міського бюджету. Площа оновленого закладу – 1 785 кв.м.
Мова не лише про реконструкцію та будівництво медзакладів, а й про придбання потужного медичного обладнання. Лише для приймальних відділень закуплено обладнання на 120 млн грн. Це 1 УЗД-апарат, 5 КТ, 3 рентгени та 1 ангіограф. Зокрема, по одному КТ закупили для Нововолинського і Любомльського приймальних відділень, 1 УЗД для Камінь-Каширського. Решта обладнання вже для завершених у 2021 році приймальних: Волинська обласна лікарня (1 КТ, 1 рентген), Луцька міська лікарня (1 КТ, 1 рентген), Ковельська МТМО (1 КТ, 1 рентген, 1 ангіограф).
Окрім того, побудовано та відреконструйовано 13 амбулаторій: в селах Пульмо, Бихів, Облапи, Боровичі, Велика Глуша, Литовеж, Журавичі, Жидичин, Сокіл, Старий Чорторийськ, Уховецьк та селищах Устилуг та Люблинець. Детальніше про оновлені медзаклади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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