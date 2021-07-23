У Дубні зіткнулися пасажирський поїзд і вантажівка: машиніста потяга 500 метрів несли до «швидкої»

У ніч на 3 лютого у місті Дубно Рівненської області на регульованому залізнично-дорожньому переїзді трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського потяга сполученням "Київ-Івано-Франківськ" та вантажного автомобілямарки «SCANIA».Про це повідомляє пресслужба рятувальників Рівненщини.Іфнормують, що постраждалого в аварії машиніста поїзда деблокували з понівеченого локомативу за допомогою спецінструменту.Медики вкололи йому знеболювальне, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 метрів несли чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Наразі потерпілий перебуває в лікарні, його стан оцінюють медики.Внаслідок ДТП пошкоджений локомотив потяга та причіп вантажівки. Потерпілих серед пасажирів потяга не має.Усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.