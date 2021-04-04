У «Київстарі» стався масштабний збій

Вранці 3 лютого абоненти оператора мобільного зв'язку «Київстар» зіткнулися з проблемою: не можуть здійснювати та приймати дзвінки.Про це українці масово повідомляють у соцмережах.Таких повідомлень чимало і від абонентів з Волині та Рівненщини.Інформують, зокрема, що у разі спроби здійснити дзвінок абонент чує повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів. Окрім того, відсутня можливість перевірити стан рахунку – не працює код для перевірки *111#. а також неможливо зайти до особистого кабінету програми "Мій Київстар". Натомість мобільний інтернет працює.На сторінці у фейсбуці представники компанії-оператора повідомляють у коментарях на скарги абонентів, що вже вирішують технічні проблеми. Скільки часу на це потрібно, щоправда, не повідомляють.