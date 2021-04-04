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У «Київстарі» стався масштабний збій

У «Київстарі» стався масштабний збій
Вранці 3 лютого абоненти оператора мобільного зв'язку «Київстар» зіткнулися з проблемою: не можуть здійснювати та приймати дзвінки.

Про це українці масово повідомляють у соцмережах.

Таких повідомлень чимало і від абонентів з Волині та Рівненщини.

Інформують, зокрема, що у разі спроби здійснити дзвінок абонент чує повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів. Окрім того, відсутня можливість перевірити стан рахунку – не працює код для перевірки *111#. а також неможливо зайти до особистого кабінету програми "Мій Київстар". Натомість мобільний інтернет працює.

На сторінці у фейсбуці представники компанії-оператора повідомляють у коментарях на скарги абонентів, що вже вирішують технічні проблеми. Скільки часу на це потрібно, щоправда, не повідомляють.





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Теги: Київстар, оператор, збій
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