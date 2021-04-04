У «Київстарі» стався масштабний збій
Сьогодні, 10:32
Вранці 3 лютого абоненти оператора мобільного зв'язку «Київстар» зіткнулися з проблемою: не можуть здійснювати та приймати дзвінки.
Про це українці масово повідомляють у соцмережах.
Таких повідомлень чимало і від абонентів з Волині та Рівненщини.
Інформують, зокрема, що у разі спроби здійснити дзвінок абонент чує повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів. Окрім того, відсутня можливість перевірити стан рахунку – не працює код для перевірки *111#. а також неможливо зайти до особистого кабінету програми "Мій Київстар". Натомість мобільний інтернет працює.
На сторінці у фейсбуці представники компанії-оператора повідомляють у коментарях на скарги абонентів, що вже вирішують технічні проблеми. Скільки часу на це потрібно, щоправда, не повідомляють.
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Про це українці масово повідомляють у соцмережах.
Таких повідомлень чимало і від абонентів з Волині та Рівненщини.
Інформують, зокрема, що у разі спроби здійснити дзвінок абонент чує повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів. Окрім того, відсутня можливість перевірити стан рахунку – не працює код для перевірки *111#. а також неможливо зайти до особистого кабінету програми "Мій Київстар". Натомість мобільний інтернет працює.
На сторінці у фейсбуці представники компанії-оператора повідомляють у коментарях на скарги абонентів, що вже вирішують технічні проблеми. Скільки часу на це потрібно, щоправда, не повідомляють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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