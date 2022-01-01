На Волині розшукують грабіжника. ФОТО

Працівники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 26.04.1982 року народження, жителя Луцька.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) КК України, та переховується від органів досудового розслідування.Поліція закликає громадян, яким відома будь-яка інформація, де перебуває чи може перебувати зловмисник, негайнго повідомити про це за номером 0953338455 або 102. Конфіденційність гарантують.