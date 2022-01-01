На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Працівники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Істоміна Сергія Сергійовича, 26.04.1982 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) КК України, та переховується від органів досудового розслідування.
Поліція закликає громадян, яким відома будь-яка інформація, де перебуває чи може перебувати зловмисник, негайнго повідомити про це за номером 0953338455 або 102. Конфіденційність гарантують.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) КК України, та переховується від органів досудового розслідування.
Поліція закликає громадян, яким відома будь-яка інформація, де перебуває чи може перебувати зловмисник, негайнго повідомити про це за номером 0953338455 або 102. Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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