Через ремонт колій на Волині приміський поїзд не заїжджатиме в Ковель





Про це повідомляють у



З 29 січня 2022 року поїзд № 6302\6303 курсуватиме за маршрутом Червоноград - Ізов - Сокаль, замість № 6302/6301 Червоноград - Ізов - Ковель.



Через ремонт колій на дільниці Володимир-Волинський – Ковель приміський поїзд не заїжджатиме до Ковеля.



З Червонограда поїзд вирушатиме о 5:25, Iзов 07:38-08:15, прибуватиме в Сокаль о 10:33;



У зворотному напрямку поїзд № 6304\6305 курсуватиме за маршрутом Сокаль - Ізов- Червоноград, замість № 6305/6306 Ковель - Ізов - Червоноград. Вирушатиме зі ст. Сокаль о 17:30, Iзов 19:40-20:15, прибуватиме в Червоноград о 22:27.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт приміський поїзд Червоноград - Ізов - Ковель не заїжджатиме в Ковель.Про це повідомляють у Львівській залізниці З 29 січня 2022 року поїзд № 6302\6303 курсуватиме за маршрутом Червоноград - Ізов - Сокаль, замість № 6302/6301 Червоноград - Ізов - Ковель.Через ремонт колій на дільниці Володимир-Волинський – Ковель приміський поїзд не заїжджатиме до Ковеля.З Червонограда поїзд вирушатиме о 5:25, Iзов 07:38-08:15, прибуватиме в Сокаль о 10:33;У зворотному напрямку поїзд № 6304\6305 курсуватиме за маршрутом Сокаль - Ізов- Червоноград, замість № 6305/6306 Ковель - Ізов - Червоноград. Вирушатиме зі ст. Сокаль о 17:30, Iзов 19:40-20:15, прибуватиме в Червоноград о 22:27.

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