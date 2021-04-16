У Луцьку для онкохворого 14-річного хлопця шукають донорів крові





Про це уАнтоніна Гут.



Хлопчику поставили діагноз гострий лейкоз. Він лікується у Волинській обласній литячій лікарні.



«Потрібні донори крові І (-) від чоловіків 18-65 років для 14-річного Назара Федорука. Кров необхідна вже і буде потрібна впродовж усього терміну лікування», – йдеться у повідомленні.



Телефони батьків: 0960563765, 0973714523.





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