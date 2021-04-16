У Луцьку для онкохворого 14-річного хлопця шукають донорів крові
Сьогодні, 11:07
Для 14-річного Назара Федорука шукають донорів крові.
Про це у фейсбуці написала Антоніна Гут.
Хлопчику поставили діагноз гострий лейкоз. Він лікується у Волинській обласній литячій лікарні.
«Потрібні донори крові І (-) від чоловіків 18-65 років для 14-річного Назара Федорука. Кров необхідна вже і буде потрібна впродовж усього терміну лікування», – йдеться у повідомленні.
Телефони батьків: 0960563765, 0973714523.
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Про це у фейсбуці написала Антоніна Гут.
Хлопчику поставили діагноз гострий лейкоз. Він лікується у Волинській обласній литячій лікарні.
«Потрібні донори крові І (-) від чоловіків 18-65 років для 14-річного Назара Федорука. Кров необхідна вже і буде потрібна впродовж усього терміну лікування», – йдеться у повідомленні.
Телефони батьків: 0960563765, 0973714523.
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