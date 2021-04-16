вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку для онкохворого 14-річного хлопця шукають донорів крові

У Луцьку для онкохворого 14-річного хлопця шукають донорів крові
Для 14-річного Назара Федорука шукають донорів крові.

Про це у фейсбуці написала Антоніна Гут.

Хлопчику поставили діагноз гострий лейкоз. Він лікується у Волинській обласній литячій лікарні.

«Потрібні донори крові І (-) від чоловіків 18-65 років для 14-річного Назара Федорука. Кров необхідна вже і буде потрібна впродовж усього терміну лікування», – йдеться у повідомленні.

Телефони батьків: 0960563765, 0973714523.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, донори, кров
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку для онкохворого 14-річного хлопця шукають донорів крові
Сьогодні, 11:07
Через ремонт колій на Волині приміський поїзд не заїжджатиме в Ковель
Сьогодні, 10:59
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 10:42
У «Київстарі» стався масштабний збій
Сьогодні, 10:32
У Дубні зіткнулися пасажирський поїзд і вантажівка: машиніста потяга 500 метрів несли до «швидкої»
Сьогодні, 10:16
Схожі новини
Для онкохворої волинянки терміново шукають донорів крові Для онкохворої волинянки терміново шукають донорів крові
16 квітень, 2021, 09:56
Луцький медик розповіла, чи можуть люди, які хворіли на коронавірус, бути донорами крові Луцький медик розповіла, чи можуть люди, які хворіли на коронавірус, бути донорами крові
26 січень, 2021, 16:09
У Луцьку терміново шукають чоловіків з 4- групою крові, щоб врятувати життя дитині У Луцьку терміново шукають чоловіків з 4- групою крові, щоб врятувати життя дитині
23 грудень, 2020, 16:38
У Луцьку шукають донорів із 2+ групою крові У Луцьку шукають донорів із 2+ групою крові
13 листопад, 2020, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку для онкохворого 14-річного хлопця шукають донорів крові
Сьогодні, 11:07
 0
Через ремонт колій на Волині приміський поїзд не заїжджатиме в Ковель
Сьогодні, 10:59
 0
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 10:42
 0
У «Київстарі» стався масштабний збій
Сьогодні, 10:32
 0
У Дубні зіткнулися пасажирський поїзд і вантажівка: машиніста потяга 500 метрів несли до «швидкої»
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8