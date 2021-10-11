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Присвоїв 90 тисяч за невиконані роботи: на Волині судитимуть директора будівельної компанії

Присвоїв 90 тисяч за невиконані роботи: на Волині судитимуть директора будівельної компанії
Директор будівельної компанії на Волині постане перед судом за заволодіння бюджетними коштами.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення директором ТОВ «Будівельна компанія Будконтинент» службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України).

У 2020 році між Самарівською сільською радою та підприємством були укладені договори щодо капітального ремонту покрівель школи та ліцею в селі Самари-Оріхові Ковельського району.

Згодом керівник підприємства, знаючи, що деякі роботи не виконувались, вніс неправдиві відомості у довідки про вартість виконаних будівельних робіт та акти їх приймання.

На підставі цих документів підприємству безпідставно переказали майже 90 тис. гривень.

За ці дії директор підприємства відповідатиме перед судом.

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Теги: Волинь, Ковель, будівельна компанія, суд, керівник
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