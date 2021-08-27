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Вийде друком дитяча книга про Миколу Голованя

Вийде друком дитяча книга про Миколу Голованя
Вийде друком книга про луцького скульптора Миколу Голованя «Майже казкові оповідки про скульптора». До неї ввійде 2 казки-оповідки.

Про це журналістам Район.Культура розповів художник Микола Волошин, який проілюстрував книгу.

«Доленосний збіг, чи так просто співпало. Вчора не стало Миколи Микитовича Голованя і вчора я закінчив верстати книжечку для дітей про скульптора (про Микитовича). Автор – мій друг Володимир Павлік, і останніх років десять найближчий друг, натхненник, помічник дяді Колі, як ми називали скульптора», – ділиться художник.

Нагадаємо, що Володимир Павлік раніше вже видав книгу про Миколу Микитовича – «З вами буде говорити скульптор».

Микола Волошин розповідає, що якби не потрапив із хворобою до лікарні, то можливо, й не знайшов часу для ілюстрування.

«Сигнальні примірники вийдуть на цьому тижні. Наразі ведуться переговори з видавництвом. Про друк тиражу і продаж поки точної дати немає, наразі йдеться про фінансування...», – каже художник.

Нагадаємо, 1 лютого помер відомий лучанин, знаний на всю Україну скульптор Микола Головань.


Вийде друком дитяча книга про Миколу Голованя

Вийде друком дитяча книга про Миколу Голованя

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Теги: Микола Головань, дитяча книга
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