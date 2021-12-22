«Дорога нечищена ні зранку, ні ввечері»: на Волині зібралися перевіряти якість роботи дорожників

Григорій Недопад закликав керівників волинських тергромад поділитися інформацією про недобросовісну роботу підрядників, які повинні доглядати за волинськими дорогами. У громадах чимало нарікань на те, що цю роботу виконують абияк, а на розчищення доріг від снігу взимку підрядників не можна дочекатися.



Про це йшлося під час засідання координаційної ради при голові Волиньради у середу, 2 лютого, участь у якій взяли керівники всіх громад Волині, пише



Ідея проаналізувати роботу фірм, які взяли на себе зобов’язання чистити волинські дороги, вигравши тендери, виникла у голови Волиньради після недавньої робочої поїздки до Любешова на вихідних. І о 8-й ранку, і о 18-й вечора дорога була в жахливому стані. Як виявилося, дорогу до Любешова мав би чистити в зимовий період Львівоблавтодор.



«Їхати тієї дорогою було не просто важко. Сказати важко» - то не сказати нічого. Дорога нечищена ні зранку, ні ввечері. Я переконаний, що і на ваших територіях є підприємства, які виграли тендери і не доглядають за дорогами. Якщо було таке, що ці підрядники довго не приїжджали, не чистили, не справлялися зі своїми обов’язками. Якщо є такі зауваження, я хочу, щоб вони прозвучали, щоб ви цю інформацію нам надали», - звернувся Григорій Недопад до голів громад.



Як виявилося, проблема дуже болюча. На Волині, зі слів керівників громад, дороги обслуговують львівські, одеські та інші немісцеві підприємства завдяки тому, що вони виграли тендер і запропонували вигідну ціну за послуги, однак якість цих робіть бажає бути кращою. Голови громад вважають, що набагато краще справляються з обслуговуванням доріг місцеві підприємства.



«Не секрет, що в Голобах раніше доводилося грейдера тягнути зі Слов’янська. Можете уявити якість цих послуг, якщо так. Однак цьогоріч дороги обслуговує підприємство «Ідея», воно місцеве, і це набагато ефективніше», - зауважив Сергій Гарбарук, голова Голобської ТГ.



Керівниця Смідинської ТГ Оксана Піцик розповіла, що на території її громади є ділянка дороги, яку замітає снігом навіть при найменшому снігопаді. Недавно під час такої ситуації у відповідь на звернення до немісцевого підрядника вона почули, що в нього «всього 100 літрів солярки» на зиму і він не збирається нікуди їхати. Як за таких умов чистити дороги, якщо голови громад не мають жодного впливу на виконавців цих робіт?



«Так не має бути. Бо ці кошти підрядникам спрямовувалися з тих податків, які платите ви. Потім якраз на місцевому рівні вони й мають слугувати громадам. І йдеться не тільки про зимовий період. Інколи їдеш – і яка б гарна дорога не була зроблена, а бур’ян по груди. І якби не наш цей пан Соняшник, Василь Рижук, який засіває узбіччя квітами і поле їх, можливо, взагалі б була страшна картина. Тому якщо є такі питання – піднімайте їх», - переконував Григорій Недопад.



Учасники коордради зійшлися на думці, що якби громади мали на ці цілі гроші і повноваження, то це було б значно ефективніше, бо краще за місцевих навряд чи хтось дороги чиститиме.



Однак ця проблема потребує більш глобальних рішень. Наразі ж силами коордради на Волині намагатимуться зібрати інформацію про неякісну роботу підрядників на місцевих дорогах, проаналізувати її і як перший крок звернутися до центральних органів влади з вимогою прийняти рішення щодо перерозподілу повноважень та коштів.



Позаяк нині типова ситуація, коли кошти за дороги отримують одні фірми, а зовсім інші (часто це місцеві аграрні підприємства, які мають техніку) змушені на прохання голів громад відгукуватися і чистити людям дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської облрадизакликав керівників волинських тергромад поділитися інформацією про недобросовісну роботу підрядників, які повинні доглядати за волинськими дорогами. У громадах чимало нарікань на те, що цю роботу виконують абияк, а на розчищення доріг від снігу взимку підрядників не можна дочекатися.Про це йшлося під час засідання координаційної ради при голові Волиньради у середу, 2 лютого, участь у якій взяли керівники всіх громад Волині, пише Перший Ідея проаналізувати роботу фірм, які взяли на себе зобов’язання чистити волинські дороги, вигравши тендери, виникла у голови Волиньради після недавньої робочої поїздки до Любешова на вихідних. І о 8-й ранку, і о 18-й вечора дорога була в жахливому стані. Як виявилося, дорогу до Любешова мав би чистити в зимовий період Львівоблавтодор.«Їхати тієї дорогою було не просто важко. Сказати важко» - то не сказати нічого. Дорога нечищена ні зранку, ні ввечері. Я переконаний, що і на ваших територіях є підприємства, які виграли тендери і не доглядають за дорогами. Якщо було таке, що ці підрядники довго не приїжджали, не чистили, не справлялися зі своїми обов’язками. Якщо є такі зауваження, я хочу, щоб вони прозвучали, щоб ви цю інформацію нам надали», - звернувся Григорій Недопад до голів громад.Як виявилося, проблема дуже болюча. На Волині, зі слів керівників громад, дороги обслуговують львівські, одеські та інші немісцеві підприємства завдяки тому, що вони виграли тендер і запропонували вигідну ціну за послуги, однак якість цих робіть бажає бути кращою. Голови громад вважають, що набагато краще справляються з обслуговуванням доріг місцеві підприємства.«Не секрет, що в Голобах раніше доводилося грейдера тягнути зі Слов’янська. Можете уявити якість цих послуг, якщо так. Однак цьогоріч дороги обслуговує підприємство «Ідея», воно місцеве, і це набагато ефективніше», - зауважив, голова Голобської ТГ.Керівниця Смідинської ТГрозповіла, що на території її громади є ділянка дороги, яку замітає снігом навіть при найменшому снігопаді. Недавно під час такої ситуації у відповідь на звернення до немісцевого підрядника вона почули, що в нього «всього 100 літрів солярки» на зиму і він не збирається нікуди їхати. Як за таких умов чистити дороги, якщо голови громад не мають жодного впливу на виконавців цих робіт?«Так не має бути. Бо ці кошти підрядникам спрямовувалися з тих податків, які платите ви. Потім якраз на місцевому рівні вони й мають слугувати громадам. І йдеться не тільки про зимовий період. Інколи їдеш – і яка б гарна дорога не була зроблена, а бур’ян по груди. І якби не наш цей пан Соняшник, Василь Рижук, який засіває узбіччя квітами і поле їх, можливо, взагалі б була страшна картина. Тому якщо є такі питання – піднімайте їх», - переконував Григорій Недопад.Учасники коордради зійшлися на думці, що якби громади мали на ці цілі гроші і повноваження, то це було б значно ефективніше, бо краще за місцевих навряд чи хтось дороги чиститиме.Однак ця проблема потребує більш глобальних рішень. Наразі ж силами коордради на Волині намагатимуться зібрати інформацію про неякісну роботу підрядників на місцевих дорогах, проаналізувати її і як перший крок звернутися до центральних органів влади з вимогою прийняти рішення щодо перерозподілу повноважень та коштів.Позаяк нині типова ситуація, коли кошти за дороги отримують одні фірми, а зовсім інші (часто це місцеві аграрні підприємства, які мають техніку) змушені на прохання голів громад відгукуватися і чистити людям дороги.

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