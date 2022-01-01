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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 3 лютого

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 3 лютого
Зранку, 3 лютого, в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 91 пацієнт.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.


За його словами, кількість госпіталізованих суттєво переважає над кількістю виписаних. За минулу добу поступили 15 людей, а виписали – 5-х. Під високими потоками кисню перебуває 68 людей, у реанімації – 7. У критичному стані – 6 хворих. За останню добу використали 950 кг кисню, залишалося 11,6 тонн кисню. Наступне поповнення запасів очікують у понеділок, 7 лютого.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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