Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 3 лютого
Сьогодні, 12:26
Зранку, 3 лютого, в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 91 пацієнт.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, кількість госпіталізованих суттєво переважає над кількістю виписаних. За минулу добу поступили 15 людей, а виписали – 5-х. Під високими потоками кисню перебуває 68 людей, у реанімації – 7. У критичному стані – 6 хворих. За останню добу використали 950 кг кисню, залишалося 11,6 тонн кисню. Наступне поповнення запасів очікують у понеділок, 7 лютого.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, кількість госпіталізованих суттєво переважає над кількістю виписаних. За минулу добу поступили 15 людей, а виписали – 5-х. Під високими потоками кисню перебуває 68 людей, у реанімації – 7. У критичному стані – 6 хворих. За останню добу використали 950 кг кисню, залишалося 11,6 тонн кисню. Наступне поповнення запасів очікують у понеділок, 7 лютого.
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